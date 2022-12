Critiche dopo l’albero di Natale per Giorgia Meloni. Il leader di FdI ha postato sui social delle foto in cui è intenta a fare l’albero di Natale, tradizione classica dell’8 dicembre. Negli scatti c’è anche sua figlia Ginevra, rigorosamente di spalle. Un momento di intimità in famiglia, proprio come quello di milioni di italiani. Il grande abete assieme, le lucine e il messaggio: “Buona festa dell’Immacolata a ciascuno di voi”.

Naturalmente in molti hanno cliccato like e commento la foto, ma tanti hanno avuto anche la voglia di criticare. Più di qualcuno infatti, si è reso conto di un dettaglio che non è piaciuto. Ma di cosa parliamo? Non pochi infatti hanno messo subito le mani avanti e scritto preventivamente: “Arriverà la critica perché ha fatto l’albero di Natale?“. Neanche il tempo di pensarci che eccole qua. Qualcuno infatti ha scritto: “Un pelo posata in questa foto. Giusto un pelo“.

Leggi anche: “Mai così bella”. Giorgia Meloni incanta a La Scala: abito Armani, gioielli e make up





Critiche dopo l’albero di Natale per Giorgia Meloni

Poi qualcun altro: “Giorgia ma ti hanno chiuso dentro il negozio degli addobbi?“. Non pochi hanno notato qualcosa sulla finestra di casa: “Mi inquieta. Manco per un carcere…“. Poi è arrivata la critica aspettata: “Ma gli italiani cosa hanno fatto per beccarsi queste pagliacciate? Meloni pensi a fare gli interessi dell’Italia. Da quando è diventata premier ha fatto solo inchini“.

Tra l’altro proprio nella giornata dell’8, Giorgia Meloni ha partecipato per la prima volta alla Prima della Scala di Milano. La premier era insieme al compagno Andrea Giambruno e al presidente del Senato Ignazio La Russa. Non solo, con lei c’erano i ministri Adolfo Urso e Gennaro Sangiuliano.

Naturalmente il presidente del Consiglio ha cantato l’inno nazionale e si è detta molto emozionata: “Sono incuriosita, la prima della Scala è un pezzo fondamentale della storia culturale di questa nazione, sono contenta di omaggiarla con il ruolo che rappresenteo”, ha detto. Un fatto comunque, quello dell’albero, che ha fatto indignare non poco. In effetti in tanti si sono chiesti se le critiche siano state proprio necessarie o meno.

Leggi anche: Giorgia Meloni, la notizia inaspettata da Forbes