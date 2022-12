La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a La Scala. Per la Prima dell’opera russa Boris Godunov di Modest Musorgskij che questa sera ha inaugurato la Stagione d’Opera 2022/23 del Teatro alla Scala di Milano, la Meloni ha scelto il grande stilista italiano Giorgio Armani.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Prima de La Scala, ma anche la sua Prima, come spiegato ai giornalisti che la aspettavano davanti all’ingresso dello storico teatro milanese. La premier è giunta al teatro accompagnata dal compagno, Andrea Giambruno, e ha detto ai cronisti: “Sono incuriosita. È la mia prima volta. Sicuramente una Prima è una bella esperienza nuova”.

Giorgia Meloni a La Scala, vestito Armani per la prima

Ospite per la prima del Teatro la Scala, Giorgia Meloni ha commentato l’opera russa Boris Godunov di Modest Musorgskij che questa sera ha inaugurato la Stagione d’Opera 2022/23: “Conosce la mia posizione in tema di conflitto in Ucraina ma penso che la cultura sia un’altra cosa e penso che non si debba fare l’errore di mescolare dimensioni che sono diverse”.

“Noi non ce l’abbiamo con il popolo russo o con la storia russa – ha sottolineato Giorgia Meloni – ma con le scelte di chi politicamente ha deciso di invadere una nazione sovrana. È una cosa diversa, secondo me è giusto mantenere le due dimensioni separate”, ha detto la premier a chi le chiedeva un commento sulla scelta di inaugurare la stagione 22/23 con un’opera russa.

Per la prima al Teatro la Scala, in molti hanno scelto di affidarsi alle creazioni di Giorgio Armani, a partire dalla premier. Per la sua prima a La Scala, Giorgia Meloni si è presentata con i capelli raccolti in uno chignon e un abito di velluto blu notte con dettagli scintillanti. “Spero che l’abito sia all’altezza delle aspettative” ha detto sorridente la presidente del Consiglio a chi le chiedeva del suo abito firmato dallo stilista italiano.