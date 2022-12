Giorni complessi per Giorgia Meloni, alle prese con una manovra di bilancio ricca di insidie da approvare entro il 31 dicembre. Una legge sulla quale non è stata fatta ancora chiarezza. Il premier, nonostante una serie di resistenze interne, si dice fiduciosa di arrivare ad una soluzione ottima. “In queste prime settimane di Governo abbiamo provato a dare alcune risposte che consideriamo importanti sia in questa direzione, sia per mettere al riparo famiglie e imprese dall’aumento delle bollette”, scrive sui social.



“A questo capitolo abbiamo dedicato un impegno imponente che, non a caso, occupa ben due terzi della legge di bilancio. Ma se non mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo di questa Nazione, se non mettiamo in sicurezza le famiglie, tutto il resto di quello che possiamo fare purtroppo avrà un impatto molto più limitato”.

Forbes: “Giorgia Meloni è la settima donna più potente del mondo”







“Avevamo promesso agli italiani che questa sarebbe stata la nostra priorità, abbiamo mantenuto questo impegno, come siamo abituati a fare. Liberare le energie migliori di questa Nazione è tra le sfide più impegnative che abbiamo davanti. E lo faremo, insieme, per ridare forza e visione alla nostra amata Italia”. In attesa di quello che succederà Giorgia Meloni incassa il primo riconoscimento.



Secondo la rivista Forbes è la settima donna più potente del mondo. Si legge come: “il 2022 ha segnato l’ascesa di nuovi leader politici, tra cui la prima donna primo ministro italiana Giorgia Meloni. Come capo del governo italiano più a destra dalla Seconda guerra mondiale – prosegue Forbes – Meloni è una figura controversa il cui futuro politico rimane incerto. Tuttavia, il suo successo rappresenta una conquista significativa per la leadership femminile come unica donna alla guida di una nazione del G20″.



Davanti al premier la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen; a seguire, Christine Lagarde, a capo della Bce; la vicepresidente Usa, Kamala Harris; Mary Barra, Ceo di General Motors; Abigail Johnson, Ceo di Fidelity Investments e Melinda French Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation.

