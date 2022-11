Vita nuova per la coppia Meloni-Gambruno, cioè quella formata dall’attuale premier e dal suo compagno. I due sono genitori della piccola Ginevra, 6 anni. C’è una inevitabile riorganizzazione da parte dei due, non solo per quanto riguarda la vita privata, ma per quello che concerne quella professionale. Almeno per quanto riguarda Andrea Giambruno, 41 anni, giornalista Mediaset. In una precedente intervista aveva che la famiglia non si trasferirà a Palazzo Chigi.

“No no, assolutamente no – aveva escluso all’Adn Kronos -. Fortunatamente abbiamo una casa, non abbiamo intenzione di trasferirci a Palazzo Chigi e far crescere lì nostra figlia Ginevra: sarebbe controproducente, sarebbe fuorviante”. “La priorità per noi è tutelare lei – spiega ancora Giambruno – farla crescere nella maniera più naturale possibile. Vogliamo che nostra figlia cresca in serenità, distante da realtà che marcherebbero la distanza con i suoi coetanei. Poi più andrà avanti con gli anni e più si renderà conto di avere una super mamma, ma anche una storia non consona a una bimba della sua età. Ora Ginevra è serena e quel che più conta, per me e Giorgia, è preservare questa sua serenità”.

Giorgia Meloni, il compagno Andrea Giambruno cambia lavoro

Ora si apprende dal portale Dagospia che cambia la posizione lavorativa di Andrea Giambruno. Il giornalista resta a Mediaset, l’azienda in cui è cresciuto, ma perde la conduzione di Studio Aperto e TgCom24: “Dal 25 settembre (giorno della elezione di Giorgia, ndr) – si legge sul sito di Roberto D’Agostino – Andrea Giambruno ha perso la conduzione di Studio Aperto e TgCom24. Una decisione condivisa, almeno in teoria, dopo l’arrivo a Palazzo Chigi della compagna Giorgia Meloni”.

“Il giornalista continua a lavorare a Mediaset – scrive ancora Dagospia – in un nuovo ruolo. Si sta occupando dietro le quinte di Diario del giorno, la rubrica del Tg4 in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40”. Andrea Giambruno ha 41 anni ed è originario di Milano. Conclusi gli studi al liceo scientifico di Monza e si è poi laureato in filosofia all’università Cattolica di Milano. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto era stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia), ora l’impegno nella rubrica del Tg4.

La sera in cui ha vinto le elezioni Giorgia Meloni ha fatto dei ringraziamenti speciali che hanno fatto riferimento anche all’uomo, che sarà il primo first gentleman italiano: “Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”.