Giorgia Meloni prepara il primo discorso da premier, quello con cui dovrà ottenere la fiducia della maggioranza alla Camera e al Senato, per la prima volta ridimensionate dopo il taglio dei parlamentari. C’è attesa per l’intervento di Silvio Berlusconi in Senato. Si apre la partita del subgoverno, con la nomina dei sottosegretari. Il decollo del governo non calma le acque in Forza Italia, lacerata dallo scontro su Licia Ronzulli. Il vicepresidente della Camera Mulè chiede a Tajani e Bernini di fare un passo indietro nel partito.

Nel frattempo gli occhi sono puntati sulla famiglia della premier che in molti hanno imparato a conoscere in questi giorni. Il compagno di Giorgia Meloni si chiama Andrea Giambruno ed è un giornalista. Il giorno del giuramento al Quirinale la loro bimba, Ginevra, ha rubato la scena: anche lei era emozionata nel vedere la mamma essere protagonista di un momento così importante. Andrea Giambruno ha ribadito in una intervista all’agenzia AdnKronos che la famiglia non si trasferirà a Palazzo Chigi.

Giorgia Meloni, la famiglia non si trasferisce a Palazzo Chigi

“No no, assolutamente no – esclude categoricamente – Fortunatamente abbiamo una casa, non abbiamo intenzione di trasferirci a Palazzo Chigi e far crescere lì nostra figlia Ginevra: sarebbe controproducente, sarebbe fuorviante”. “La priorità per noi è tutelare lei – spiega ancora Giambruno – farla crescere nella maniera più naturale possibile. Vogliamo che nostra figlia cresca in serenità, distante da realtà che marcherebbero la distanza con i suoi coetanei. Poi più andrà avanti con gli anni e più si renderà conto di avere una super mamma, ma anche una storia non consona a una bimba della sua età. Ora Ginevra è serena e quel che più conta, per me e Giorgia, è preservare questa sua serenità”.

“La cerimonia è stata emozionante, davvero molto bello vederla giurare al Quirinale in un giorno che segna comunque un cambiamento epocale”, dice raccontando i momenti vissuti al Colle per il giuramento del governo. Con Giambruno era presente la figlia Ginevra, sei anni ed elegantissima per l’occasione. La piccola “è stata bravissima – riconosce il papà – all’inizio era imbarazzata: è un contesto al quale non è abituata, poi c’era una gran curiosità dei giornalisti, dei fotografi, ed era anche emozionata per la sua mamma”.

Dopo il giuramento al Quirinale, Giorgia Meloni ha partecipato ai funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne investito e ucciso la notte del 20 ottobre a Roma. “Un momento devastante”, ha commentato Giambruno. Che alla fine ha riconosciuto che dei cambiamenti nella vita della Meloni saranno inevitabili: “Credo che inizierà a viaggiare parecchio, ma io non credo di seguirla in missione, magari lo farò nelle occasioni in cui è più indicato, previsto dal protocollo. Io spero di poter continuare a fare il mio lavoro”.