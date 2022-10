Giorgia Meloni insieme alla figlia Ginevra e al compagno Andrea Giambruno. Un’immagine che rientrerà nella storia del primo Premier donna, così la leader di FdI raggiunge il Salone delle Feste per la cerimonia di giuramento del nuovo governo.

Giorgia Meloni insieme alla figlia al Quirinale. Un momento emozionante, un importante “punto di arrivo” come lo ha definito anche la madre della neo Premier: così Giorgia Meloni si circonda dei suoi più cari affetti dopo il traguardo raggiunto. Insieme alla figlia Ginevra e al compagno Andrea Giambruno, Giorgia Meloni ha raggiunto il Quirinale a bordo della Cinquecento Fiat bianca di famiglia.

Giorgia Meloni insieme alla figlia al Quirinale: le foto del momento

Un momento indimenticabile che le foto hanno saputo immortalare nel grande giorno: la piccola Ginevra che scende dall’auto e comincia a saltellare divertita. Un vestitino rosa e uno zainetto, la piccola Ginevra ha preso per mano papà Andrea Giambruno, per entrare nel Salone delle Feste del Quirinale. (Giorgia Meloni al Quirinale, i gesti di Silvio Berlusconi).

E insieme a Giorgia Meloni, oltre alla figlia Ginevra e al compagno, anche la sorella Arianna, che ha preso poi posto accanto alla piccola Ginevra. A questo punto la figlia della neo eletta Premier ha chiesto da bere e anche questo momento non poteva che essere ripreso dalle telecamere: il sorriso della piccola Ginevra e il suo “grazie” resteranno scritti per sempre nelle pagine di un giorno indimenticabile.

E a poche ore di distanza, è stata la stessa Giorgia Meloni a condividere con i suoi follower sui social il messaggio scritto dalla piccola Ginevra: “Cara mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo”, recitava la scritta sul bigliettino. “Voglio ringraziare la mia famiglia. Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me. Ringrazio il mio staff, perché se non hai persone che ti vogliono bene veramente certe cose non le riesci a fare”, sono state le parole commosse di Giorgia Meloni espresse durante il suo discorso.

Giorgia Meloni ha prestado juramento ante el Presidente #Mattarella

Ya es la primera mujer al frente de un gobierno en #Italia

Quien le ha “robado” más fotos ha sido su hija Ginevra, presente en la ceremonia.@COPE pic.twitter.com/kcPXmvGNV0 — Eva Fernández (@evaenlaradio) October 22, 2022

Ginevra nasce il 16 settembre del 2016: “La maternità mi ha cambiata, perché i figli per una madre entrano in ogni aspetto della vita e ti fanno capire il valore delle cose”, ha raccontato la leader di Fratelli d’Italia al Corriere.