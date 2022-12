Giorgia Meloni, parla la mamma: “In famiglia si fa così”

Giorgia Meloni e la sua maggioranza corrono per arrivare all’approvazione della Legge di Bilancio entro il 13 dicembre. Una corsa frenetica che il presidente è sicura di portare a termine. Scrive sui social: “In queste prime settimane di Governo abbiamo provato a dare alcune risposte che consideriamo importanti sia in questa direzione, sia per mettere al riparo famiglie e imprese dall’aumento delle bollette. A questo capitolo abbiamo dedicato un impegno imponente che, non a caso, occupa ben due terzi della legge di bilancio”.



“Ma se non mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo di questa Nazione, se non mettiamo in sicurezza le famiglie, tutto il resto di quello che possiamo fare purtroppo avrà un impatto molto più limitato. Avevamo promesso agli italiani che questa sarebbe stata la nostra priorità, abbiamo mantenuto questo impegno, come siamo abituati a fare”. “Liberare le energie migliori di questa Nazione è tra le sfide più impegnative che abbiamo davanti. E lo faremo, insieme, per ridare forza e visione alla nostra amata Italia”.

Giorgia Meloni, Natale in famiglia per il presidente

Ma non c’è solo il lavoro, c’è anche il desiderio di famiglia ed il Natale che incombe. Di questo ha parlato al settimanale Chi Anna Paratore, mamma di Giorgia Meloni. “Il pranzo di Natale a palazzo Chigi? Non credo proprio, il giorno dopo saremmo su tutti i giornali. E poi chi pulirebbe? Non so ancora dove lo passeremo visto che le mie figlie stanno in mezzo agli scatoloni, ma l’importante per noi è trascorrerlo insieme, con le nipotine. Non ci vediamo tanto spesso. Adesso poi, con gli impegni di Giorgia, ancora meno”.



Un regalo comunque è già arrivato: “Giorgia mi ha fatto una sorpresa stupenda regalandomi Nina, un cucciolo di Chihuahua adorabile. Giorni fa ho perso il mio cagnolino adorato, un dolore immenso”. Questo sarà un Natale particolare anche per via dell’organizzazione che prevede, anche la scorta: “Giorgia si preoccupa sempre per loro. Che non stiano al freddo e che qualcuno porti loro il caffè. Spero che per Natale facciano dei turni molto brevi in modo che possano stare con le loro famiglie”.



Quanto alla famiglia: “Arianna cucinerà e Giorgia porterà il dolce. La nostra vita non è cambiata. Vedo Giorgia con i grande della terra, la guardo, l’ammiro, la critico e mi meraviglio (…) però quando è in famiglia è una mamma normale. Sparecchia e lava i piatti con la sorella. Insomma resta Giorgia e basta”.