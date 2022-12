È l’influenza ad impedire a Giorgia Meloni di presenziare ad Alicante nel pomeriggio di venerdì 9 dicembre al vertice Eu Med-9. Lo comunicano fonti di Palazzo Chigi: al suo posto la delegazione italiana sarà capitanata da Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. Il summit ospitato dalla Spagna con Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Croazia e Slovenia, si aprirà alle 13.30 con una colazione ufficiale. Alle 15.30 è prevista la foto di Famiglia e a seguire le due sessioni di lavoro (dalle 16 alle 18 e dalle 18.30 alle 20). Alle 20.15 sono previste dichiarazioni alla stampa, si legge sull’Ansa.

Al vertice Euromediterraneo (Eu Med-9) nella città spagnola in primo piano, come da agenda, c’è il tema della crisi energetica, anche in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Tuttavia pesa sullo sfondo la questione dei migranti e le tensioni tra Italia e Francia. L’incontro tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron non era previsto ed era stato al centro di uno scambio di note ufficiale tra l’Eliseo e Palazzo Chigi. Il tutto va ricondotto allo scontro sui migranti e alla decisione dell’Italia di mantenere il blocco sulle navi ong.

Leggi anche: Giorgia Meloni, la notizia inaspettata da Forbes





Giorgia Meloni ha l’influenza, salta il vertice di Alicante

“Da quanto sappiamo, la signora Meloni continua a cercare una data per la sua visita a Parigi per la quale si è impegnata a lavorare dopo l’episodio del mese scorso sul caso Ocean Viking”, dicono dall’Eliseo. Pronta la risposta di Palazzo Chigi che fa sapere come la premier non abbia “assunto alcun impegno per una visita a Parigi, né dall’Eliseo è arrivato alcun invito ufficiale”, sottolineando che inviti di questo tipo “non si facciano a mezzo stampa”.

Il vertice Euromediterraneo (Eu Med-9) viene ospitato dalla Spagna e riunisce oltre ai padroni di casa e all’Italia anche Francia, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia e Croazia. Inizialmente l’incontro era previsto per fine settembre, ma a causa Covid del premier spagnolo Pedro Sanchez era stato rinviato. Il summit è incentrato sui temi di interesse dei paesi del Sud dell’Europa e del Mediterraneo: si parlerà di crisi energetica, degli effetti sull’economia legati alla guerra in Ucraina in vista del prossimo Consiglio europeo a Bruxelles.

Il Presidente @GiorgiaMeloni ha partecipato al Vertice dei leader UE-Balcani occidentali #EUWBSummit. Le immagini, il punto stampa e le note sugli incontri con il @Bundeskanzler Scholz, il Presidente serbo Vucic, e il Primo ministro albanese @ediramaal ➡️https://t.co/lQXOWXmoCP pic.twitter.com/hSS7SQMpkX — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) December 6, 2022

Inoltre non è escluso che possa essere affrontato anche il tema dei migranti anche se non è tra quelli sul tavolo. Ad Alicante ci saranno anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che prima dell’apertura ufficiale dei lavori – prevista a ora di pranzo – presenzieranno a una iniziativa con Sanchez, Macron e il portoghese Antonio Costa sull’interconnettore energetico sottomarino tra Barcellona e Marsiglia, il progetto H2Med, scrive Repubblica.