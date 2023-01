Giorgia Meloni è la presidente del consiglio italiano dal 21 ottobre 2022, giorno in cui ha ricevuto l’incarico di formare il governo, diventando la prima donna premier della storia del Paese. Dopo la vittoria della coalizione di centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre, la leader di Fratelli d’Italia ha ricevuto dal presidente della repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare il nuovo governo.

Una carriera politica iniziata da giovanissima. Nel 1996 ha iniziato la sua militanza nel partito Alleanza Nazionale, diventando responsabile del movimento studentesco del partito e da quel momento la politica è sempre stata la sua grande passione.

Giorgia Meloni prima leader europea nel sondaggio Morning Consult

Prima donna premier della storia dell’Italia, Giorgia Meloni è il primo leader in Europa e quarta nel mondo per consenso. Il dato è emerso da Morning Consult, una società americana di sondaggi e analisi di intelligence globali, che il 10 gennaio 2023 ha pubblicato il Global Leader Approval Tracker, che misura il grado di popolarità dei leader di tutto il mondo.

Ottima posizione per Giorgia Meloni nei due sondaggi: quello europeo e quello a livello mondiale. La premier italiana è prima in Europa per consenso fra i capi di governo e quarta nel mondo, superando anche presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. Il primo a livello mondiale è il primo ministro indiano Narendra Modi con il 76% di gradimento.

Al secondo posto c’è il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador con il 65%. Terzo nella classifica di gradimento mondiale è l’australiano (di padre pugliese) Anthony Albanese (59%) e quarta, come detto, è Giorgia Meloni con il 48% dei consensi. “l risultato ottenuto è un attestato di fiducia per tutto il governo Meloni – si legge sul post Facebook di Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei – e conferma l’autorevolezza del presidente del Consiglio sia in Europa sia nel mondo. Gli italiani stanno apprezzando il lavoro che il presidente e il suo governo stanno facendo in questi primi mesi. Avanti così”.