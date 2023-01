Arianna Meloni e la foto con la sorella Giorgia per gli auguri. Il Capodanno è arrivato tra festeggiamenti, fuochi d’artificio e naturalmente le immancabili foto per salutare vecchio e nuovo anno. Tra i tanti sicuramente hanno fatto parlare il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, protagonista di uno scatenato veglione in un locale del capoluogo campano. Con lui c’era anche Belen Rodriguez che ad un certo punto ha invitato l’allenatore toscano a prendere parte al classico trenino.

Tra i big poi c’è stato anche l’augurio speciale della sorella del presidente del consiglio Giorgia Meloni, Arianna. Classe 1975, di due anni più grande della premier, è stata proprio lei a spingere la leader di Fratelli d’Italia ad entrare in politica e da sempre le dà consigli e supporto. Arianna è la spalla destra di Giorgia, sua grande sostenitrice e sempre vicina a lei nei momenti di difficoltà: “Quando avevi bisogno di riposare, di piangere, di rilassarti o di un consiglio, io c’ero. Se solo sapessero” ha scritto in un post poco tempo fa.

Il messaggio di auguri della sorella di Giorgia Meloni

Arianna Meloni ha voluto festeggiare l’arrivo del nuovo anno pubblicando una foto e un messaggio di auguri con un post su Facebook in cui compare insieme alla sorella Giorgia. Lei in abito nero con brillantini e un bicchiere di spumante in mano, la premier con vestito beige plissettato. Insieme alla foto è arrivato anche un messaggio benaugurante per il 2023 non senza qualche frecciata.

“Auguri a chi ha creduto – ha scritto Arianna Meloni – a chi non l’ha fatto ma si sta ricredendo, auguri anche ai rosiconi che non si ricrederanno mai per puntiglio. Auguri ai nostri amici e ai nostri nemici che remano contro, sarà davvero difficile fermare la sola e unica voglia di fare bene nell’interesse di tutti e mai in quello personale. Sarà un grande anno perché questo è il nostro vero augurio. Auguri a chi combatte ogni giorno e auguri a chi si è arreso perché possa ritrovare la forza. Auguri a chi pensiamo non ci sia più ma in realtà sta quí con noi. Auguri fratelli miei”.

Giorgia Meloni, invece, ha inviato i suoi auguri con un video messaggio: “Un grande augurio tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo. Il governo farò la sua parte quest’anno ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credeste con me, nella possibilità di risollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente, con entusiasmo, perché noi possiamo fare molto di più. Dobbiamo farlo insieme”. La premier ha inoltre ringraziato Papa Francesco per il suo messaggio al governo nel primo giorno del nuovo anno e a poche ore dalla scomparsa del papa emerito Benedetto XVI.

