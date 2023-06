Ai funerali di Silvio Berlusconi tutti gli occhi sono stati puntati ad un certo punto sulla figlia Marina e la compagna del Cavaliere, Marta Fascina. In particolare, la prima ha fatto un gesto straordinario che è stato apprezzato da tutti coloro che stavano seguendo la diretta televisiva. Alle esequie c’erano ovviamente tutti i figli dell’ex premier, infatti oltre a Marina sono stati inquadrati compatti Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi.

Durante i funerali di Silvio Berlusconi, che sono stati celebrati al Duomo di Milano, i figli, compresa quindi Marina, si sono seduti in prima fila accanto alla partner Marta Fascina. Loro erano presenti alla destra dell’altare del luogo di culto milanese, mentre le principali autorità erano sempre in prima fila ma alla sinistra dell’altare. Davvero numerosi coloro che hanno preso parte alla cerimonia.

Funerali Silvio Berlusconi, cosa ha fatto la figlia Marina con Marta Fascina

Parlando ancora delle cariche istituzionali presenti ai funerali di Silvio Berlusconi, c’erano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nonché l’emiro del Qatar Al Thani, il presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid, Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana e il sindaco di Milano, Sala. Ma l’attenzione maggiore è stata riservata alla figlia Marina Berlusconi e alla deputata Marta Fascina, l’ultima donna nella vita del Cavaliere.

Sia Marina che Pier Silvio Berlusconi hanno preso per mano Marta, che era molto commossa per la morte del suo compagno Silvio. Inoltre, la prima figlia del compianto ex premier l’ha anche presa sottobraccio. Immagini che inevitabilmente hanno fatto il giro della rete e che hanno dimostrato una certa vicinanza tra i figli del presidente del Monza e la 33enne politica italiana. Un momento di enorme conforto reciproco.

Alle esequie c’era anche l’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, nonché l’ex partner Francesca Pascale, la quale dopo la separazione con l’ex Milan si è unita in matrimonio con la cantante Paola Turci. Presenti anche i nipoti dell’uomo.