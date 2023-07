LE ricerche sono terminate nel peggiore dei modi. È stato ritrovato senza vita il 71enne Stefano Quarneti di Casola Valsenio, provincia di Ravenna in Emilia – Romagna di cui la famiglia aveva perso le tracce domenica 16 luglio. Il ritrovamento è avvenuto poco fuori Riolo Terme, sulla provinciale 306 Casolana, in direzione Casola.

Secondo quanto è stato ricostruito sembra che domenica scorsa, 16 luglio, prima della mezzanotte alcuni testimoni presenti alla ‘Baracchina’ abbiano sentito un botto, un rumore sordo. Preoccupati gli avventori del ritrovo all’aperto, che si trova vicino al margine sinistro della Provinciale 306, sono andati a controllare, ma non hanno trovato nulla. Poi, però, i familiari di Stefano, non vedendolo rincasare, si sono preoccupati. Da lì sono scattate le ricerche.

Il ritrovamento di Stefano e le testimonianze: cosa è successo

Subito dopo essersi accorto che qualcosa non quadrava, il fratello Alessandro ha iniziato a cercarlo. Stefano, infatti non rispondeva al cellulare, prima il telefonino ha squillato a vuoto poi nessun segnale (probabilmente la batteria si è scaricata, ndr). Il 71enne viveva da solo e il fratello si è preoccupato, ma non l’ha trovato fino a ieri. Già venerdì aveva presentato una denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.

Come raccontato dal Resto del Carlino “Le ricerche dell’uomo hanno visto una svolta nel momento in cui è stata ritrovata l’auto vicino alla ’Baracchina’, un ritrovo all’aperto che si trova vicino al margine sinistro della Provinciale 306”. Nei giorni precedenti nessuno era riuscito a individuare Stefano con ogni probabilità perché il suo corpo era ricoperto dalla vegetazione. Casola Valsenio, tra l’altro, è lo stesso paesino come tanti altri dell’Emilia-Romagna colpito dall’alluvione con frane e distruzione (vedi foto sotto tratta da RavennaeDintorni.it).

Il corpo del povero Stefano Quarneti è stato rinvenuto a bordo strada in un punto in cui, a causa della fitta vegetazione sconvolta dall’alluvione di un paio di mesi fa, non era stato possibile trovarlo subito. Le ricerche, si sono concentrate nei pressi del luogo dove Stefano aveva lasciato l’auto. L’uomo era molto conosciuto nella sua zona perché aveva lavorato nella macelleria di famiglia. Il 71enne inoltre, era solito passeggiare per via Giacomo Matteotti, dove si trova la sua casa, e rillassarsi sotto la Torre dell’Orologio ascolando la radio.

