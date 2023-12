Donna di 27 anni trovata senza vita all’ingresso di casa. È avvolta nel mistero la morte di una donna il cui corpo è stato rinvenuto dopo l’allarme lanciato da un vicino di casa. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, ma per la 27enne non c’è stato nulla da fare. Dalle prime informazioni giunte sul caso si tratterrebbe di omicidio.

Sul corpo della donna sono stati infatti riscontrati i segni di diversi colpi d’arma da taglio. Il probabile femminicidio sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre. Il corpo della donna, mamma di un bambino piccolo, è stato ritrovato dai carabinieri in posizione supina all’ingresso di un’abitazione.

La ricostruzione del fatto e i sospetti degli inquirenti

Il fatto è avvenuto in via Fornasette a Spineta, piccola frazione del comune di Riese Pio X in provincia di Treviso. La donna si chiama Vanessa Ballan e sarebbe stata uccisa a coltellate. A dare l’allarme è stato un vicino che si è trovato di fronte al corpo senza vita della donna e ha chiamato il 118.

I carabinieri di Treviso, che indagano sul caso a 360 gradi, non escludono nessuna pista. Hanno ascoltato il compagno della vittima che al momento dell’omicidio sarebbe stato lontano da casa. Nel frattempo si cerca un uomo che sarebbe in fuga.

È caccia all’assassino. Secondo le ultime notizie sul caso i carabinieri sono sulle tracce di un uomo che sarebbe fuggito a piedi dal luogo del delitto. Si tratterebbe di un residente in un comune vicino a Riese Pio X, ad Altivole. Sarebbe un conoscente della coppia e avrebbe aggredito la donna appena quest’ultima gli ha aperto. L’arma del delitto non è stata ritrovata.

