Alla fine è arrivata la notizia che nessuno voleva nemmeno pensare. Il ragazzo di 16 anni scomparso da due giorni è stato trovato morto dai carabinieri. Le ricerche erano andate avanti per circa 48 ore, infatti la sua sparizione era avvenuta precisamente domenica 17 dicembre. La prima a lanciare l’allarme era stata la madre, che si era subito preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto col figlio.

Si sperava in un epilogo migliore, invece si è consumata una tragedia. Il ragazzo di 16 anni scomparso domenica scorsa è quindi stato trovato morto e non c’è stato niente da fare. Erano stati fatti diversi appelli affinché potessero giungere segnalazioni per rintracciarlo. Ma non era arrivata alcuna informazione rassicurante e nelle scorse ore è stata data la terribile notizia.

Questo ragazzo, che aveva solamente 16 anni e ancora una vita intera davanti a sé e che era scomparso improvvisamente, è stato trovato morto impiccato ad un albero. Si chiamava Catalin Balan e a ritrovarlo è stata la task force di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, come riferito dal sito ViterboToday. Il corpo è stato scoperto in un terreno nei pressi della sua abitazione.

Il ritrovamento del 16enne è avvenuto tra Castel Sant’Elia e Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Era uno studente delle superiori, infatti frequentava il secondo anno scolastico a Civita Castellana. Erano stati usati anche dei cani per rintracciare Catalin, ma la speranza era che fosse ancora vivo. Tuscia Web ha aggiunto che non si hanno notizie sul fatto se lui abbia lasciato dei biglietti di addio, visto che per ora si ipotizzerebbe il suicidio.

Il sindaco di Castel Sant’Elia, Girolami, ha annunciato il lutto cittadino e la sospensione dei festeggiamenti del Natale per onorare la memoria dell’adolescente: “Dalla data odierna (19/12/2023) alla data delle esequie del giovane Balan Catalin, con l’annullamento di tutti gli eventi relativi alle festività natalizie calendarizzati in questo periodo”.