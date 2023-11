Scompare insieme all’ex fidanzato, l’appello del padre di Giulia. Di loro nessuna traccia da 48 ore, la vicenda è avvenuta a Venezia. L’ultima volta in cui Giulia e Filippo sono stati visti insieme risale alle ore 20 di sabato, presso il McDonald all’interno del centro commerciale Nave De Vero a Marghera. Entrambi giovanissimi, 22 anni, nonchè studenti di Ingegneria all’Università di Padova. Giulia aveva deciso di lasciare il fidanzato lo scorso agosto. Nonostante la decisione della ragazza, i due hanno comunque proseguito in un rapporto amichevole e civile.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, l’appello del padre della ragazza. La fine di una storia d’amore, poi il rapporto di amicizia e oggi l’annuncio della scomparsa dopo una serata trascorsa insieme. La notizia è stata diffusa su Il Corriere del Veneto in cui si apprende che l’ex coppia si sarebbe incontrata la sera dell’ 11 novembre. A prendere Giulia a casa, Filippo intorno alle 18. La ragazza è dunque salita sulla Fiat Punto nera di Turetta per raggiungere insieme il centro commerciale.

Leggi anche: Lo schianto terribile, Daniele muore così. Dopo l’incidente la scoperta dei carabinieri sull’amico





Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, l’appello del padre della ragazza: “Non credo lui avesse mai digerito la rottura”

Lei originaria di Vigonovo, in provincia di Venezia, mentre lui di Torreglia, in provincia di Padova. La loro storia d’amore era giunta al capolinea nel mese di agosto e da allora i due avevano comunque deciso di non interrompere del tutto il rapporto. Ma Giulia dopo la sera trascorsa insieme all’ex fidanzato non è più tornata a casa. Perse anche le tracce di Filippo. I cellulari di entrambi risultano spenti: scatta l’indagine dopo la denuncia dei genitori di lei che, non vedendo rincasare la giovane, si sono recati presso la caserma dei militari di Teolo.

“Io e mia sorella ci siamo scambiate messaggi tutta la sera, era serena come sempre, stavamo parlando di vestiti. Dopo le 22.43 lei non ha più risposto al telefono e da allora non ci sono più state sue notizie”, queste le parole della sorella di Giulia. Cellulari spenti, poi un indizio sull’ultima localizzazione del dispositivo di Filippo nei pressi di Fossò verso le 23.30. I genitori della ragazza temono adesso il peggio per la propria figlia.

“I genitori di Filippo mi hanno detto che negli ultimi giorni il ragazzo mangiava a malapena, era molto giù di morale. Non credo lui avesse mai digerito la rottura del rapporto con mia figlia, temo che questo possa avere a che fare con la loro scomparsa ed è ciò che più mi spaventa”, rivela il padre di Giulia. Dopo la denuncia della scomparsa, i militari hanno subito avviato le ricerche, concentrandole principalmente nelle aree comprese tra Mestre, Vigonovo e Fossò.