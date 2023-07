Una storia struggente sta commovendo l’Italia intera. Due coniugi se ne sono andati per sempre a distanza di poche ore l’uno dall’altra, lasciando grande dolore ma anche tenerezza nella loro famiglia. Lei si chiamava Lucia Maria Rossi, mentre lui Elia Cortinovis e sono morti lo stesso giorno. Hanno condiviso gioie, dolori e anche la malattia sempre rigorosamente insieme e anche nell’ultimo atto della loro esistenza non sono riusciti a stare lontani e sono spirati praticamente in contemporanea.

Una vicenda che ha fatto inevitabilmente il giro nella nostra Penisola in pochissimo tempo. Lucia Maria Rossi e Elia Cortinovis sono morti lo stesso giorno dopo ben 57 anni di matrimonio. Molto toccanti le parole scelte da una delle nipoti della coppia, Stefania, che ha affidato ai social network il suo pensiero per gli amati nonni, che non sono proprio stati in grado di staccarsi. E anche la morte li ha raggiunti quasi nello stesso istante.

Leggi anche: Marito e moglie morti allo stesso modo, lo stesso giorno: 58 e 52 anni, lasciano tre figli





Lucia Maria Rossi e Elia Cortinovis morti lo stesso giorno dopo 57 anni di matrimonio

La loro storia di grande amore giunge dalla Lombardia, infatti i due vivevano praticamente da sempre a Villa di Serio, in provincia di Bergamo. Lucia Maria Rossi e Elia Cortinovis, balzati agli onori della cronaca per essere morti lo stesso giorno, se ne sono andati precisamente a poche ore di distanza. La prima a passare a miglior vita è stata lei nel pomeriggio del 30 giugno, poi è toccato al marito. La signora aveva 82 anni, mentre il coniuge 87.

Queste le parole della nipote Stefania su Instagram: “Nonna, hai sempre tenuto il nonno per mano, perché dicevi che altrimenti si perdeva e così a distanza di poche ore ti sei voltata e l’hai preso per mano. Eravate indistruttibili, forti e avevate un cuore grande. Mi avete lasciato un vuoto incolmabile, che non si può descrivere. Grande esempio di vita, grande esempio d’amore e dopo 57 anni di matrimonio avete voluto andare via insieme. Ci siete sempre stati, dalla prima sbucciatura sul ginocchio, che nonna mi disinfettava dicendo ‘non piangere che domani ti sbuccerai anche l’altro’, all’essere orgogliosi delle vostre nipoti”.

Lucia e Elia erano noti per essere i genitori del sacerdote don Matteo Cortinovis, che era stato anche in missione in Bolivia e a Cuba. Marito e moglie partivano con il figlio ed erano sempre fianco a fianco. Avevano anche vissuto un dolore immane, con la morte della figlia Giuliana, deceduta nel 1997 a 29 anni. Tre anni fa erano anche stati colpiti dal coronavirus, ma lo avevano superato. Ora il sipario sulla loro vita, avvenuto praticamente in simultanea. A piangerli sono soprattutto i figli Matteo e Orietta e le nipoti Stefania, Laura e Chiara.