Una doppia tragedia ha sconvolto tutti. Steve Hawkins e Wendy Hawkins, che erano marito e moglie, sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra gettando nello sconforto più assoluto tutti coloro che li conoscevano e li volevano bene. La notizia è stata raccontata dai figli, ovviamente devastati dal dolore in questi giorni che dovevano essere esclusivamente di festa e si sono invece trasformati in un incubo senza fine. La coppia non ce l’ha proprio fatta a restare separata e se n’è andata per sempre quasi in contemporanea.

Erano gravemente malati Steve Hawkins e Wendy Hawkins. Marito e moglie sono morti così praticamente insieme, a sole 10 ore di differenza. Secondo quanto rivelato dai figli, il papà e la mamma hanno esalato gli ultimi respiri lo stesso giorno, esattamente il 23 dicembre scorso, prima dell’arrivo del Natale. Lui aveva 58 anni, mentre lei 52 e il padre è stato colui che ha dovuto fare i conti con una battaglia molto lunga e dolorosa. Per ben 5 anni ha sfidato una grave malattia, ma alla fine ne è uscito sconfitto.

Steve Hawkins e Wendy Hawkins, marito e moglie morti a poche ore di distanza

Stando a quanto aggiunto dai figli di Steve Hawkins e Wendy Hawkins, marito e moglie che si amavano alla follia e che sono morti quasi insieme, la donna sfidava invece il cancro da meno tempo. Anche Steve è deceduto per un tumore, quindi non solo sono deceduti nella medesima giornata ma anche per la stessa identica malattia. Il duplice dramma si è registrato negli Stati Uniti d’America, all’interno dell’ospedale di Yankton, situato nello stato americano del South Dakota. Ad avere la forza di dire qualcosa di più specifico è stato il figlio Trenton.

Queste le parole di Trenton Hawkins: “Per noi è stata un’esperienza tragica, erano genitori meravigliosi e si prendevano molta cura della loro famiglia”. Steva è stato un gran lavoratore, prima come paramedico e poi come amministratore allo Yankton County EMS. Wendy era invece una casalinga e ha dedicato tutta la sua esistenza, interrotta precocemente proprio come quella del coniuge, ai suoi figli. Sono anche stati regalati 9mila euro ai familiari più stretti, grazie ad una raccolta fondi, per l’organizzazione dei funerali.

Tre erano precisamente i figli avuti da Steve e Wendy Hawkins. C’è grandissima commozione in tutta la comunità per questo doppio lutto. Nei prossimi mesi sarà anche organizzata una manifestazione in memoria dei due, anche se non è stata rivelata una data ufficiale in riferimento a questa cerimonia.