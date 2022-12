Una storia d’amore immensa e duratura e anche nella morte sono rimasti uniti fino alla fine. Commuove la notizia che ha coinvolto Cesarina Maggiori e Giulio Stacchiotti, morti dopo 50 anni insieme. Sono infatti deceduti a distanza di un giorno l’uno dall’altra e ora non si fa che parlare di loro nel loro paese di origine. La comunità Fornace Morando di Osimo, in provincia di Ancona. La dimora nella quale i due vivevano è localizzata in via Filottrano, vicino anche alla frazione di Montoro.

Cesarina Maggiori e Giulio Stacchiotti, marito e moglie inseparabili, sono morti dopo 50 anni insieme trascorsi nell’amore infinito. Non riuscivano proprio a stare separati e, quando lei purtroppo è passata a miglior vita, lui non ce l’ha fatta proprio a sopportare quell’addio definitivo dalla coniuge e a 30 ore dalla dipartita della donna, anche l’uomo è scomparso per un malore improvviso. E ora sono in tanti a piangere, anche se c’è un senso di sollievo perché si sono potuti nuovamente riabbracciare anche dopo la vita.

Leggi anche: Terribile incidente, Carmine e Francesco Pio morti a 18 e 19 anni





Cesarina Maggiori e Giulio Stacchiotti morti dopo 50 anni insieme

La prima ad andarsene è stata dunque Cesarina Maggiori e poi anche Giulio Stacchiotti per il forte dolore. Sono morti dopo 50 anni insieme: lei è deceduta nel pomeriggio di sabato 3 dicembre, mentre lui il giorno successivo è scomparso durante la cena per un malessere inaspettato. Hanno contattato immediatamente i soccorritori del 118, ma per l’uomo, che aveva 84 anni, non c’è stato niente da fare. La signora aveva invece 76 anni. E le esequie si celebreranno insieme, con la presenza dei loro figli e di tutti i parenti.

Cesarina e Giulio avevano anche tre figli: Sabina, Gianfranco e Loredana. 30 ore dopo la morte della 76enne, anche l’uomo è morto lasciando tutti nel dolore. I funerali saranno celebrati all’interno della chiesa di Montoro, a partire dalle ore 10 di venerdì 9 dicembre. I due avevano vissuto una vita straordinaria, caratterizzata da momenti di grande gioia come la nascita dei figli, anche se sono stati anche colpiti da una tragedia diversi anni fa. E ora per loro ci sarà un ultimo commosso saluto.

Una notizia simile c’è stata un paio di anni fa negli Stati Uniti. Stuart e Adrian Baker, 74 e 72 anni, sposati da oltre 50 anni, hanno iniziato a sviluppare i sintomi del Covid a metà marzo e poi sono morti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Una tragedia gravissima.