Tragedia sulla strada. La vicenda è avvenuta sulla provinciale 95 che collega Cerignola a Candela e lascia l’intera comunità sotto choc. Due giovani ragazzi di appena 18 e 19 anni perdono la vita. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, per le due vittime nessuna speranza. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Carmine e Francesco Pio morti a 18 e 19 anni nel drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata lungo la sp 95 Cerignola-Candela. La coppia di amici viaggiava a bordo dell’ auto quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il mezzo si sarebbe poi ribaltato in un uliveto per poi schiantarsi violentemente contro un albero.

Carmine e Francesco Pio morti a 18 e 19 anni nel drammatico incidente a Cerignola: “Un silenzio assordante è sceso nelle aule e nei corridoi”

Non appena scattato l’allarme, sul posto sono prontamente sopraggiunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, i carabinieri, alcune ambulanze e l’elisoccorso di Alidaunia. Purtroppo i due giovani sono stati dichiarati deceduti dopo che i loro corpi sono stati estratti dalle lamiere del mezzo. Le immagini del veicolo mostrano chiaramente quanto sia stato violento l’impatto che ha decretato, purtroppo, la morte sul colpo delle due giovani vittime.

I due giovani amici erano anche compagni di classe della 5B Agraria dell’istituto Pavoncelli di Cerignola che ha così ricordato i due alunni non appena appresa la dolorosa notizia del decesso: “La vostra scomparsa ha sconvolto tutti. Un silenzio assordante è sceso nelle aule e nei corridoi”.

E sempre in ricordo di Carmine e Francesco Pio, “studenti modello”, alle 10 la comunità scolastica ha osservato un minuto di silenzio dopo il triplice suono della campanella. Sui loro banchi professori e compagni di classe hanno poi poggiato due rose bianche: “Si può morire a 18 anni? Francesco Pio e Carmine ora brillano con gli angeli”