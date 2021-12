Covid Italia, Super Green Pass. In seguito alla nuova circolare del Viminale, firmata da capo di gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi, spazza via i dubbi in merito alle disposizioni che entreranno in vigore da lunedì. Controlli più “decisivi”, sottolinea il Viminale. Ecco cosa si prevede in vista del contenimento della pandemia in Italia.

“I controlli sono decisivi – sottolinea il Viminale – L’osservanza delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia è la vera chiave per rafforzare le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e per non vanificare gli sforzi già compiuti in tale direzione, scongiurando così il ripristino delle più restrittive misure introdotte in passato e il rallentamento del processo di ripresa dell’economia nazionale”.

Alla luce del nuovo decreto, ciò che viene stabilito risulta chiaro:, ovvero “che i prefetti inviino al ministro dell’Interno una relazione settimanale che dia conto degli esiti dell’attività effettuata nell’ambito di rispettiva competenza”.





Si rafforzerà, dunque, la linea dei controlli, sopratutto in vista dello shopping natalizio previsto allo scoccare delle ore di punta. La raccomandazione di Bruno Frattasi sottolinea: “Dovranno essere fluidi per evitare assembramenti”.

Focus sul trasporto pubblico, dove i controlli saranno di competenza della polizia e carabinieri mentre la Guardia di finanza e i vigili urbani si dedicheranno in particolare ai ristoranti e agli altri esercizi pubblici. Via libera al Super Green Pass, fatta eccezione l’ingresso nei musei e alle mostre per i quali occorrerà esibire il Green Pass base. Mentre per matrimoni e cerimonie basterà il tampone.