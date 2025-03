Un gravissimo incidente ha sconvolto questa mattina il traffico sull’Autostrada A14, nei pressi di Pesaro. Un uomo di 73 anni, alla guida della propria vettura, ha imboccato contromano il casello autostradale, percorrendo diversi chilometri in direzione opposta prima di scontrarsi frontalmente con altri veicoli. Il drammatico impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 151,400, nei pressi della galleria del Boncio, coinvolgendo complessivamente sette mezzi.

Per l’uomo alla guida dell’auto contromano, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo in seguito al violentissimo urto. Altri due automobilisti sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Contromano in autostrada a Pesaro: un morto e due feriti

L’allarme è scattato immediatamente: sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia autostradale, i sanitari del 118 e ben tre eliambulanze, atterrate direttamente sull’autostrada per consentire il trasporto rapido dei feriti in codice rosso. L’incidente ha causato forti ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code e traffico in tilt per ore. Le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rimozione dei mezzi hanno richiesto un intervento prolungato da parte delle autorità competenti.

Restano da chiarire le cause che hanno portato l’automobilista a imboccare la carreggiata in senso opposto. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto.

Una tragedia che riaccende il dibattito sulla sicurezza in autostrada e sull’importanza di segnaletica chiara e controlli tempestivi per prevenire incidenti di questo tipo, che purtroppo continuano a verificarsi con conseguenze spesso drammatiche.