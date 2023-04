Ciro Immobile ha passato la notte di ieri in ospedale dopo l’incidente che l’ha coinvolto nella mattinata di domenica: insieme a lui anche le figlie; se le condizioni delle più piccola non destano preoccupazioni, quelle della maggiore Giorgia (10 anni) hanno spinto i medici a effettuare più controlli. Intanto continua essere un rebus la dinamica dell’incidente che ha visto l’auto del campione schiantarsi contro un tram. Secondo il calciatore, il tranviere sarebbe passato con il rosso.



Secondo la testimonianza del tranviere, il tram aveva il verde e la macchina di Immobile procedeva ad altissima velocità. Sempre ieri erano arrivate le prime parole del calciatore. Al suo procuratore Marco Sommella ha spiegato: “Una botta incredibile, una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto a proteggere le mie bambine. Un incubo, ho temuto per loro. Per fortuna sia noi che il conducente del tram siamo qui a parlarne”.

Incidente Ciro Immobile, la figlia Giorgia ha una lesione al fegato



E ancora: “Se fossimo stati nella macchina piccola non so cosa poteva succedere, ce la siamo vista bruttissima”. Non è ancora chiaro quando Ciro Immobile e la figlia maggiore saranno dimessi (la piccola dovrebbe uscire oggi o al massimo domani, racconta TG3 Lazio). Prima i medici vogliono essere sicuri che papà e figlia siano in condizioni ottimali per iniziare il percorso riabilitativo.



A Ciro Immobile i medici hanno riscontrato la frattura composta della XI costola destra (per la quale potrebbe restare lontano dal campo a lungo) e un trauma distorsivo della colonna vertebrale. Per quanto riguarda la figlia Giorgia, invece, le indagini (a raccontare tutto è il quotidiano Il Messaggero) hanno messo in evidenza una piccola lesione al fegato e sarebbe attualmente ricoverata all’ospedale Bambino Gesù. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione.



Ieri, subito dopo la notizia dell’incidente aveva parlato anche il presidente della Lazio Claudio Lotito: “Ciro Immobile fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie, Mi sono attivato subito, appena venuto a conoscenza dell’incidente di Ciro e delle sue figlie, per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero”.