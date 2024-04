Bruttissimo incidente stradale poco dopo le 13.30 di oggi, martedì 23 aprile, a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale Nordest Vicentino, una Lancia Y guidata da un 45enne di Zugliano, N.D.V., stava percorrendo via Chiesa con direzione Vicenza quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Opel Insigna che proveniva dalla direzione opposta.

Nello schianto tra i due veicoli ha perso la vita una donna di 39 anni. Immediata la chiamata ai soccorsi e alle forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo per la donna che si trovava sul sedile del passeggero della Lancia Y, una donna di 39 anni, non c’è stato niente da fare.

Y, D.B., queste le iniziali della vittima, era di Zugliano. Al volante dello stesso mezzo si trovava un 45enne. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Ferita anche la donna di trentacinque anni residente a Dueville che si trovava alla guida dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente stradale, una Opel Insigna, soccorsa anche lei dai sanitari del 118 e portata al pronto soccorso di Vicenza con un codice giallo.

In auto insieme alla 35enne rimasta ferita lievemente, erano a bordo due bambini piccoli, che per fortuna sono rimasti illesi nello scontro. La via in cui è avvenuto l’incidente stradale – via Chiesa – è rimasta chiusa al traffico per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi e di portare via le auto rimaste coinvolte nello scontro frontale.