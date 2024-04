Un gravissimo incidente stradale poco dopo le 7 di oggi, 22 aprile, è costato la vita da un ragazzo di 24 anni: Thomas Del Linz, residente a Ovaro. Lo schianto si è verificato lungo la strada regionale 355 della Val Degano, nel tratto compreso tra il bivio di Chiassis di Lauco e Muina di Ovaro, in provincia di Udine. Ancora da capire la dinamica ma, a quanto riportano i media locali, pare che la Citroen Saxo con alla guida Del Linz stava percorrendo la regionale in direzione di Tolmezzo, quando, al chilometro 4 + 100, avrebbe invaso la corsia opposta in una curva a sinistra.

L’impatto con Ford Fiesta al volante della quale viaggiava una donna di 68 anni è stato inevitabile. L’auto condotta dal giovane ha colpito l’altra vettura sia frontalmente si lateralmente. Secondo quanto riportato dai carabinieri della stazione di Tolmezzo, il 24enne sarebbe morto sul colpo. Gravissime le condizioni della donna.





Che dopo lunghe manovre da parte dei Vigili del fuoco per liberarla dal veicolo, è stata intubata e trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le ferite riportate dalla 68enne sarebbero molto gravi ma, dalle prime informazioni, non è dato sapere se sia in pericolo di vita. Sul posto dalle 7 stanno operando i soccorsi con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La regionale 355 è rimasta chiusa per permettere di effettuare prima i soccorsi poi tutti i rilievi del caso che possano portare alla luce la dinamica di quanto è successo questa mattina. Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. A livello provinciale, Udine è quella peggiore per numeri assoluti: 1.182 incidenti nel 2022 (+ 6,1% rispetto al 2021); seguono Trieste con 967, Pordenone con 678 (+ 13,8%).

E Gorizia con 438; il capoluogo isontino, però, registra la maggiore impennata: + 27,3 rispetto al 2021. In proporzione alla popolazione, invece, è Trieste la provincia più pericolosa con 422,8 sinistri ogni 100mila abitanti; a Gorizia il rapporto scende a 317,3 poi c’è Udine con 228,5 e a chiudere Pordenone con 218,6.