Bologna, bimba di 4 anni cade dal terrazzo e muore. Tragedia a San Giovanni Persiceto intorno alle 19 di ieri, mercoledì 2 novembre. Una piccola di appena 4 anni è caduta dal secondo piano di un’abitazione mentre si trovava con la mamma e la nonna. La bambina è caduta da un terrazzino. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però hanno potuto solo constatarne il decesso. Del caso si stanno occupando i carabinieri: l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un fatale incidente domestico.

Non si è ancora spenta l’eco del grave episodio di Salerno dove un papà ha gettato dalla finestra la figlia di 2 anni che si è salvata per miracolo. Accusato di tentato omicidio l’uomo ha dichiarato di aver sentito delle voci: “Ha detto che è stata la parola di Dio a fargli lanciare la bambina dalla finestra”. L’uomo resterà in carcere. Intanto a San Giovanni Persiceto una bambina di 4 anni ha perso la vita dopo essere caduta dal secondo piano di una casa.

Leggi anche: Bimba di 15 mesi trovata morta tra i rifiuti. Poi la scoperta choc della polizia sulla mamma





La ricostruzione dell’incidente a San Giovanni Persiceto

Secondo quanto ricostruito dopo i primi rilievi sembra che la bambina, uscita sul terrazzino, si sia arrampicata sull’unità esterna del condizionatore. Poi il tragico volo dal secondo piano. Il pm di turno della Procura di Bologna, Francesca Rago, aprirà un’inchiesta per capire cosa sia davvero successo. Intanto, però, sembra che non ci siano responsabilità di altre persone.

La piccola, quindi, avrebbe fatto tutto da sola, precipitando nel vuoto dopo essere uscita sul terrazzino ed essersi arrampicata sul condizionatore. Sul posto sono giunte un’ambulanza del 118 e due auto con un medico a bordo. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri la bambina si trovava in casa con mamma e nonna e a un certo punto sarebbe uscita dalla portafinestra. Avrebbe scavalcato una piccola ringhiera e raggiunto poi il condizionatore: da lì la caduta.

La tragedia ha sconvolto tutti. I parenti e gli amici della famiglia, di origine magrebina, hanno raggiunto il palazzo dell’incidente. La comunità ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio su un gruppo social dei residenti del piccolo comune: “Una preghiera per una piccola bimba caduta in cielo”.

Compra una di quelle case a un euro (malridotta). Ma dopo guardate dentro com’è diventata