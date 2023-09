Bimbo di 18 mesi trovato morto in strada a Portogruaro. Dramma in provincia di Venezia, dove il corpo senza vita di un bambino di 1 anno e mezzo è stato trovato ai bordi della strada a Mazzolada di Portogruaro in via Loredan. La vittima si chiamava Bilal Kurtesi, il cadavere del piccolo è stato ritrovato alle 18:30 circa di lunedì 11 settembre 2023. Bilal è stato trovato ai bordi della strada con un grande ematoma alla testa. Il piccolo a quel punto è stato immediatamente portato dai genitori, di origine serba, in ospedale a Portogruaro dove però è stato constatato che per lui non c’era più niente da fare.

La prima ipotesi è che il bambino possa essersi allontanato da casa, giungendo fino ai bordi della strada e qui investito da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. Sembra chiaro tuttavia che il piccolo non si sia auto inflitto l’ematoma e che un trauma esterno l’abbia causato. Per le autorità ogni strada è ancora aperta e non sono escluse ipotesi di maltrattamenti. Nessuna comunicazione da parte delle autorità.





Sembra che a dare l’allarme sia stata proprio la mamma del piccolo Bilal Kurtesi che si è allarmata non trovandolo in casa. Sembra poi che il figlio fosse ancora in vita, seppur agonizzante, quando l’hanno trovato i familiari. A quel punto i genitori hanno preferito non perdere tempo e portarlo autonomamente in ospedale invece che attendere l’autoambulanza del 118. Tante infatti le segnalazioni verso Portogruaro di quest’Audi che correva a tutta velocità sventolando un fazzoletto bianco come segno d’emergenza.

Per Balil, come dicevamo, è morto subito e per lui non c’è stato niente da fare. Qualche istante dopo dall’ospedale è partita la segnalazione che è quindi arrivata ai Carabinieri di Portogruaro che hanno subito comunicato la tragedia alla procura di Pordenone. L’ipotesi che va per la maggiore quindi è che il piccolo sia inavvertitamente finito in mezzo alla strada e un’auto l’abbia capito con forza.

Nessun testimone, per ora, è stato ascoltato dai Carabinieri. Un’altra tragedia per la stessa famiglia, il 6 novembre del 2016 aveva perso la vita anche Ahmet Kurtesi di appena 7 mesi. Il bimbo era deceduto all’ospedale di San Donà dove era stato ricoverato, dopo un malore mentre dormiva in culla.

