Proseguono le ricerche della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa sabato scorso 10 giugno a Firenze nei pressi dell’Hotel Astor. Nelle ultime ore è filtrata una notizia: gli investigatori voglio arrivare presto ad una svolta. L’ultima a intervenire sul caso era stata Esther, la nonna della bambina, che aveva dato la sua versione al quotidiano La Nazione. “L’ultima volta che ho visto Kata era l’8 giugno, un giovedì. Quel giorno, la bambina era bizzosa”.

“Si rifiutava di mangiare la cotoletta che avevo preparato e voleva solo il riso, il suo piatto preferito. Era una gioia avere Kata intorno. Quando mio marito mi chiamò per dirmi che era sparita, qualcosa si ruppe dentro di me”. E ha mandato in pezzi tutto il resto della famiglia. “Credo che sia stata vittima di uno scambio di persona: volevano rapire un’altra bambina ed è stata presa per sbaglio”.





Scomparsa, Kata si scaverà dentro l’Hotel Astor

E ancora: “Sono sicura che nessuno avrebbe mai fatto del male alla mia famiglia volontariamente. Siamo delle brave persone: mio figlio ha avuto una vita difficile, ma ha scontato la sua pena in carcere. E la famiglia di Katherine, mia nuora, è rispettata. Io non ho idea di cosa succedesse all’Astor, ma sono certa che Abel (lo zio di Kata, ndr) non c’entri niente”.

Ora il quotidiano Leggo riporta che gli investigatori sono pronti a scavare dentro l’hotel. Si legge: “Si scaverà dentro l’ex hotel Astor di via Maragliano per cercare possibili tracce di Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa nel nulla da oltre tre mesi. Forse già questa settimana i carabinieri, coordinati dai magistrati Luca Tescaroli e Christine von Borries della Procura di Firenze titolari delle indagini, svolgeranno nuove ricerche”.

“Nell’albergo dismesso dove lo scorso 10 giugno è scomparsa la bimba, dove viveva con la sua famiglia e altre decine di persone occupanti abusivi dell’edificio. Quella imminente sarà una ricerca più invasiva rispetto a quelle condotte nel corso del mese di giugno. Nel frattempo, la Procura ha formalizzato una richiesta di rogatoria in Perù per acquisire alcune testimonianze di persone che si trovano nel paese d’origine della famiglia di Kata”.