Tempo d’estate, che caldo che fa, io vado al mare voi che fate? Parafrasando Max Gazzè – a proposito qualcuno sa dove suona quest’anno in Italia? lui è proprio un ganzo… – è arrivato il momento, per chi può permetterselo almeno, di preparare le valigie e partire per le mete più ambite. Piccoli borghi o città d’arte, laghi vulcanici o montagna, è arrivato davvero il momento di staccare la spina e prendersi un po’ di meritato riposo.

Come ci ricorda il Secolo XIX, storico quotidiano di Genova “Sicilia, Sardegna, Liguria ma anche Mar Rosso, Grecia e Stati Uniti. Sono quasi 30 milioni, uno in più del 2022 – secondo l’osservatorio turismo di Confcommercio sulle vacanze degli italiani realizzato in collaborazione con Swg – gli italiani di età compresa tra 18 e 74 anni, in partenza per l’estate per uno o più viaggi, in Italia o all’estero, per un totale di quasi 63 milioni di partenze – poco più di 2 a testa – con un volume d’affari complessivamente generato nell’ordine di 45 miliardi di euro”. Ma ora concentriamoci su quello che avviene sulle strade e autostrade del Belpaese e OCCHIO A QUESTE DATE.

Leggi anche: Choc sulla famosa spiaggia italiana, prima la rabbia dei bagnanti poi le botte tra i presenti





Dovete sapere che in Italia dal 1992 esiste un vero e proprio piano urbano per le città per veicolare nel modo migliore il traffico (sopra la foto di un esempio di main street americana tratta dal sito https://www.teknoring.com/wikitecnica/urbanistica/traffico/). Ma quando arriva l’esodo non c’è tecnica che tenga. E allora ecco le date che dovete cerchiare in rosso per evitare brutte sorprese al volante, ovvero file così chilometriche da farti esclamare: “Ma perché non sono rimasto a casa a giocare alla Play o ad annaffiare il prato o…? …”.

Oggi è martedì 18 luglio e, a parte la temperatura che sale com’è normale che sia, sta per iniziare il momento più intenso dell’esodo estivo. Si tratta degli ultimi due weekend di luglio e cioè DAL 21 AL 23 LUGLIO e poi DAL 28 AL 30 LUGLIO.

Sopra potete osservare l’infografica di NewsAuto. Ricordate che come riporta Leggo: “Saranno milioni gli italiani in viaggio lungo la rete di Autostrade per l’Italia, con le direttrici di collegamento tra nord e sud che si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Venerdì, sabato e domenica prossimi previsto così il bollino rosso. La giornata più critica sarà però sabato 5 agosto, quando avverranno i maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura, con una stima per il primo fine settimana del mese di quasi 20 milioni di viaggiatori sulle autostrade gestite da Aspi”.

“Sto crollando, sono sempre in ospedale”. Fiordaliso, l’allarme sulla sua salute dopo l’intervento