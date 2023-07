Rissa da paura in Sardegna. Momenti di grande tensione nell’episodio riportato dall’Unione Sarda e ripreso da diversi quotidiani on line. È successo tutto nel volgere di pochi secondi. “Tutto è nato – racconta il giornale fondato nel 1889 – quando i bagnanti hanno notato un gommone, tender di uno yacht ormeggiato in rada, che si avvicinava con il motore acceso alla spiaggia.

A bordo c’erano due che sembravano membri dell’equipaggio: stando alle testimonianze, dovevano recuperare una donna e alcuni bambini a terra, per riportarli sulla lussuosa imbarcazione”. Ma quella manovra non era consentita e diverse persone hanno cercato di farlo capire a quelli del tender. Ma non c’è stato nulla da fare ed ecco quello che è successo.

Leggi anche: “Ti prego Maria, fammi tornare”. UeD, grande ritorno in vista: “Vi devo dire una cosa importante”





Calci volanti e spintoni: “Pezzo di me*** hai toccato mia moglie”

Il fatto è avvenuto sulla spiaggia di Cala Lunga di Porto Massimo, a La Maddalena. Non si sa bene come tutto è cominciato, ma a quanto pare dopo gli avvertimenti dei bagnanti “loro hanno proseguito. Una volta che il gommone ha raggiunto la riva, i bagnanti locali si sono arrabbiati con chi è sceso dal tender”. Poi è accaduto di tutto.

“Uno degli stranieri ha spintonato una donna, che più di tutte si era fatta sentire. Il marito ha visto la scena e ha preso la rincorsa rifilando al ragazzo un calcione all’altezza del petto, facendolo finire in acqua. Ne è nata una rissa, con l’intervento degli altri presenti”. E purtroppo non è la prima volta che accadono cose così spiacevoli, per non dire di peggio…

Sul portale de La 7 si può vedere cosa è successo (VIDEO)

I turisti a quel punto si sono allontanati tra gli insulti. Francesco Vittiello, titolare dello stabilimento balneare al Relitto ha commentato: “Purtroppo devo registrare una particolare maleducazione da parte di turisti stranieri. Troppo spesso inglesi, tedeschi e francesi arrivano nel nostro mare e non hanno rispetto delle regole. Monitorare quasi 200 chilometri di costa alla Maddalena non è facile“.

“Cambia di nuovo tutto”. Gabriela e Giuseppe di Temptation Island, il colpo di scena è servito