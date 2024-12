La Tempesta del solstizio è attesa sull’Italia tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre 2024, portando un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Paese. Questa perturbazione, proveniente dal Nord Europa, sarà caratterizzata da precipitazioni abbondanti, nevicate a quote collinari e venti di burrasca con raffiche che potranno superare i 90-100 km/h. Precipitazioni: le piogge inizieranno a interessare il Nord, con nevicate sulle Alpi a partire da giovedì 19 dicembre.

Successivamente, il maltempo si estenderà al Centro-Sud, con nevicate sugli Appennini sopra i 700 metri. Le regioni tirreniche e adriatiche saranno particolarmente colpite da piogge intense e locali grandinate. Venti: si prevedono venti forti di Maestrale e Ponente sui bacini occidentali, e di Bora e Grecale sull’Adriatico, con raffiche che potranno raggiungere i 100 km/h. Queste condizioni favoriranno mareggiate lungo le coste esposte, con onde alte fino a 5-6 metri, specialmente sulle coste occidentali delle isole maggiori.





Temperature: è previsto un calo termico significativo, con valori che scenderanno sotto le medie stagionali, soprattutto al Centro-Sud, dove le temperature diurne, precedentemente miti, subiranno una diminuzione sensibile. Dopo la fase acuta della tempesta, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare grazie all’espansione di un’area di alta pressione sul Mediterraneo. Per la Vigilia e il giorno di Natale, si prevede tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia, con temperature diurne relativamente miti per il periodo.

Tuttavia, nelle pianure del nord e nelle valli interne del centro, potrebbe verificarsi la formazione di nebbie mattutine. È importante sottolineare che, nonostante l’alta pressione, alcune proiezioni indicano la possibilità di nuove incursioni di aria fredda dal Nord Europa subito dopo Natale, che potrebbero portare a un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025.

Data la variabilità delle condizioni meteorologiche previste, si consiglia a chi ha in programma spostamenti durante le festività di: monitorare gli aggiornamenti meteo: consultare fonti affidabili per informazioni in tempo reale sulle condizioni atmosferiche. Prestare attenzione alle allerte: seguire eventuali avvisi emessi dalle autorità competenti riguardo a venti forti, mareggiate o nevicate. Pianificare gli spostamenti: considerare possibili ritardi o difficoltà causate dal maltempo, soprattutto nelle aree montane o lungo le coste esposte.

