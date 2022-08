“Non uscite di casa”. Alluvione sulla città italiana: l’acqua travolge tutto, auto e strade distrutte. La situazione

Allerta meteo in dieci regioni. La Protezione Civile ha diramato oggi, martedì 9 agosto, un nuovo stato di allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico praticamente su metà Paese. Negli ultimi giorni il maltempo ha flagellato specialmente il nord d’Italia, ma nelle prossime ore nuvole e acquazzoni si sposteranno verso il centro-sud.

Sono previsti fenomeni intensi localmente pericolosi. L’allerta riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Non si parla solo di temporali, ma anche di rischio idraulico e idrogeologico. Nel primo caso potrebbero verificarsi conseguenze negative a causa dell’esondazione di un corso d’acqua. Nel secondo caso, invece, i fenomeni sono legati al superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.





Le previsioni meteo per mercoledì 10 agosto

Andando nello specifico a vedere il meteo previsto per domani, mercoledì 10 agosto, sono previsti temporali e piogge un po’ ovunque. Sette le regioni con allerta meteo gialla: Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Lazio e Molise. Nelle regioni del nord-ovest sarà per la gran parte della giornata nuvoloso. Brevi piogge sono previste in Valle d’Aosta e sulle Alpi piemontesi e lombarde in particolare modo nel pomeriggio.

Nuvole presenti anche al centro con piogge e temporali su Marche e Abruzzo già dal mattino. Tempo piovoso anche su Sardegna orientale, Lazio e Umbria meridionale. La situazione non cambia al sud con la Sicilia interessata dalla pioggia fin dal mattino. Pomeriggio e sera con nuvole e piogge sparse su Molise, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata.

Ovviamente uno degli effetti del maltempo sarà la riduzione delle temperature. Al nord i valori saranno compresi tra i 27 e i 31 gradi. Al centro le temperature varieranno tra i 27 gradi di Campobasso ai 35 di Roma. Infine al sud valori compresi tra i 27 di Potenza e i 33 di Napoli.

Intanto nella serata di martedì 9 agosto un’alluvione ha trascinato via macchine e fango ad Avellino, colpita in particolare Monteforte Irpino. Il sindaco Costantino Giordano invita alla prudenza: “Massima attenzione: uscite soltanto se è indispensabile! Mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale”.

Violenta tromba d’aria si abbatte sulla regione. Tetti scoperchiati, ingenti danni e paura