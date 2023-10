Alessandra Tortomasi, 41 anni, originaria di Catania, è la vittima dell’incidente stradale avvenuto fra via Astura e via Isola della Maddalena, a Lanuvio, in provincia di Roma. La donna è stata soccorsa da alcuni automobilisti e poi dal personale del 118, intervenuto sul posto dopo la chiamata di soccorso. Il personale del 118 ha dovuto richiedere l’intervento dell’eliambulanza perché le condizioni di Alessandra Tortomasi sono apparse fin da subito gravissime ed è stato necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove purtroppo la donna è morta poco dopo.

>“Adesso rido io”. Fabio Fazio, ‘messaggio’ alla Rai dopo la prima puntata di Che tempo che fa

Sul caso indagano i carabinieri che sono intervenuti sul luogo dell’incidente stradale per eseguire i rilievi. L’auto condotta dalla donna, una Fiat 500 L, è stata sequestrata per verificare se l’incidente possa essere stato causato da un guasto meccanico del veicolo. Al vaglio anche eventuale presenza di telecamere di vigilanza che potrebbero aver ripreso il momento dell’incidente stradale.

Leggi anche: “Chiama il 112, ho fatto un casino…”. Orrore in casa, uccide l’ex moglie. Poi la richiesta choc alla figlia





Alessandra Tortomasi, morta in un incidente stradale a Lanuvio

Alessandra Tortomasi aveva 41 anni ed era originaria di Paternò, in provincia di Catania, in Sicilia. La donna si trovava a Roma per lavoro, in quanto insegnante di professione, ed è morta il primo giorno di supplenza. La quarantunenne avrebbe perso il controllo della vettura per poi essere sbarzata fuori dall’abitacolo che si è ribaltato. Il sinistro mortale è avvenuto in via Stura all’incrocio con via Isola della Maddalena a Lanuvio, comune dei Castelli Romani.

Viste le gravissime condizioni della donna, il 118 ha fatto partire anche l’eliambulanza per il rapido trasporto della 41enne all’ospedale San Camillo, dove purtroppo è morta qualche ora più tardi. “Mi porterò dentro – si legge su Facebook – i ricordi insieme delle serate ai Vegan Party, delle manifestazioni contro il Circo con animali, delle manifestazioni contro il massacro degli agnelli, agli eventi contro il Green Pass obbligatorio, le chattate su messenger etc… Spero che adesso avrai almeno rivisto il tuo coniglio che ti mancava tantissimo. Che tristezza infinita”.

Come ricostruiscono i quotidiani locali, ma anche alcune testate siciliane, ani per lavoro. Alessandra Tortomasi era un’insegnante di 41 anni e aveva lasciato la sua terra, la Sicilia, per iniziare a lavorare a scuola. Sabato 14 ottobre, primo giorno di supplenza della quarantunenne, la donna ha perso la vita a Lanuvio dopo essersi ribaltata con la sua automobile.