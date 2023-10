Orrore a a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. Una donna di 53 anni, Concetta Marruocco, è stata uccisa a coltellate dall’ex marito, 55enne, da cui si stava separando. Il fatto è ancora più tragico perché nell’appartamento, al casa al momento del delitto, c’era una figlia della coppia. Alla figlia minorenne, l’uomo avrebbe detto di chiamare i carabinieri.

Il 55enne è stato arrestato per omicidio volontario pluriaggravato. Quando i carabinieri sono arrivati, sul luogo dell’omicidio, l’uomo ha mostrato loro dove aveva nascosto l’arma usata per uccidere l’ex moglie, un coltello da cucina. Un altro femminicidio dopo quello di Silvana Aru, uccisa nel suo appartamento di Roma da un amico del figlio. La donna aveva 71 anni ed è stata massacrata a colpi di martello.

Leggi anche: “Da sabato nessun contatto”. Ansia per i due italiani in Israele: chi sono e cosa sta succedendo





Concetta Marruocco uccisa dal marito, omicidio a Cerreto d’Esi

Da mesi Concetta Marruocco e Franco Panariello vivevano separati. Venerdì sera l’uomo era andato al pronto soccorso per un malore e una volta uscito ha raggiunto la casa dell’ex moglie per un chiarimento. Entrato con le chiavi rimaste in suo possesso, intorno alle 3 di mattina, ha avuto una discussione con l’ex moglie e poi l’ha aggredita.

La 53enne è stata colpita più volte con un coltello, precisamente con 15 fendenti e il trambusto in casa ha svegliato la figlia che dormiva in un’altra stanza. “Chiama il 112, ho fatto un casino…”, avrebbe detto l’uomo alla figlia. Lei, infermiera, viveva a Cerreto d’Esi, in centro, lui a Cancelli di Fabriano. La coppia è originaria di Torre del Greco e ha altri due figli maggiorenni.

Rispetto allo stesso periodo del 2022 il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner sono aumentati. Da 49 a 51 (+4%), e quello delle relative vittime donne, che da 44 arrivano a 47 (+7%). Infine, nel periodo 25 settembre – 1 ottobre 2023 sono stati commessi 11 omicidi, con 4 vittime di genere femminile uccise in ambito familiare/affettivo.