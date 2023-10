Che Tempo che fa, ieri (domenica 15 ottobre) c’è stato il via della nuova stagione su Nove. Dopo oltre 40 anni di presenza più o meno fissa, Fabio Fazio la scorsa estate aveva detto addio alla televisione di Stato. Il motivo? Quello ufficiale parla di mancanza di sostegno da parte dei nuovi vertici aziendali, rivoluzionati dal governo di Giorgia Meloni. Insieme a Fazio, è bene ricordarlo, aveva lasciato anche Lucia Annunziata, altra voce storica della Rai, per motivi molto simili a quelli del conduttore.

Le polemiche, come sempre succede in queste situazioni, non erano mancate. Dure, in particolare, quelle di Rita Dalla Chiesa che senza girarci troppo intorno aveva accusato Fabio Fazio di essersi auto epurato. Si era parlato anche del sostanzioso stipendio percepito dal conduttore. Polemiche con il tempo si erano piano piano spente. Ora che la nuova edizione iniziata Fabio Fazio è tornato a parlare.





Che Tempo che fa, la prima su Nove è un trionfo per Fabio Fazio

Con un post instagram sulla pagina ufficiale del programma ma, soprattutto, con i numeri. Sì perché gli ascolti registrati ieri hanno superato le più rosee previsioni e sicuro Fabio Fazio se la starà ridendo (e le polemiche per avergli dato troppo frettolosamente le valige in mano non mancheranno). Riporta infatti il sito Davide Maggio.it come: “Nella serata di ieri, domenica 15 ottobre 2023, su Rai1 la fiction Cuori 2 ha conquistato 2.879.000 spettatori pari al 16.8% di share (primo episodio: 2.984.000 – 15.2%, secondo episodio: 2.781.000 – 18.8%)”.

“Su Canale 5 preceduto da una presentazione di 8 minuti (1.866.000 – 9.1%), Caduta Libera – I Migliori ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.622.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Il Collegio, dalle 21.28 alle 23.11, ha raccolto 899.000 spettatori con il 4.8% (anteprima di 26 minuti: 686.000 – 3.4%). Su Italia1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto 1.053.000 spettatori con il 5.6% di share (primo episodio a 1.080.000 e il 5.3%, secondo episodio a 1.027.000 e il 5.8%)”.

Sul Nove, preceduto da un’anteprima dalle 19.58 alle 20.32 alle (1.633.000 – 8.8%), il debutto della ventunesima edizione di Che Tempo Che Fa, dalle 20.36 alle 22.18, segna 2.100.000 spettatori (10.5%). A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22.23 alle 0.11, ha fatto compagnia a 1.122.000 telespettatori pari all’8.2% (Che Tempo Che Fa – L’Importante è Finire della durata di 4 minuti: 516.000 – 7.8%). Il programma più visto di sempre nella storia di Nove – Discovery.