Valentino muore mentre va a lavoro. Schianto terribile: aveva 58 anni e 3 figli giovanissimi

Tragedia ad Adro: Valentino Lamberti è morto in un incidente stradale, che non gli ha dato speranze di sopravvivenza. L’uomo, che aveva 58 anni, stava per iniziare una delle sue classiche giornate quando si è verificato il dramma. Una volta uscito dalla porta della sua abitazione, è salito a bordo del suo inseparabile scooter e aveva iniziato a guidare per raggiungere il posto di lavoro. Ma purtroppo non ci è mai arrivato, a causa di uno scontro violentissimo che gli ha tolto la vita. E ha lasciato un’intera famiglia nel dolore più profondo.

Gli investigatori sono al lavoro per cercare di scoprire ogni dettaglio dell’accaduto, ma intanto la comunità di Adro è devastata dalla perdita. Valentino Lamberti è morto in un terribile incidente, lasciando vedova sua moglie. Aveva inoltre tre figli molto giovani, che ora dovranno continuare a crescere senza la fondamentale figura del padre. L’episodio mortale ha avuto luogo precisamente a Zocco di Adro, nel bresciano. Dopo lo schianto con la vettura, è stato sbalzato dal mezzo a due ruote per alcuni metri e il suo corpo è poi finito all’interno di un vigneto.

Adro, Valentino Lamberti morto in un incidente mentre va a lavoro

Il sinistro fatale si è registrato giovedì 10 novembre alle ore 8.30 in via Zocco, ad Adro (Brescia). Valentino Lamberti è morto in un incidente, causato dallo scontro tra il suo scooter e un’auto alla cui guida c’era una giovane di 27 anni. Pare che lui abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo e sia finito sull’altra corsia, dove c’è stato l’impatto con il veicolo. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, che lo hanno caricato su un’ambulanza. Subito è partita la corsa verso l’ospedale di Brescia, ma non c’è stato niente da fare.

Nonostante il trasferimento nel nosocomio lombardo, nella serata del 10 novembre ha esalato l’ultimo respiro. Oltre alla sua famiglia, come spiegato dal sito Fanpage, a piangerlo sono tanti abitanti della zona. Infatti, lui era noto per aver avuto un negozio di cornici. Al lavoro la polizia stradale, che dovrà comprendere cosa sia successo in quei secondi drammatici. Allo stato attuale si pensa che la causa dell’incidente possa essere stato un malore improvviso del 58enne, che si è poi schiantato contro un’autovettura.

In quel tratto di strada, come riportano i siti locali bresciani, si erano già verificati diversi incidenti stradali anche gravi. Per mettere in sicurezza la strada era stata disposta l’interruzione temporanea della viabilità. Per quanto riguarda la 27enne, non ha riportato ferite e quindi è rimasta completamente illesa.