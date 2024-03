William e Kate finalmente parlano: “Ora vi diciamo tutto”. Dopo i rumors infiniti sulla malattia della Principessa del Galles, la presunta separazione con l’erede al trono, le foto ritoccate e chi più ne ha, più ne metta, i reali hanno deciso di tamponare la faccenda e parlare. A renderlo noto è l’esperta della royal family Rebecca English, sul Daily Mail. “È ora di mettere fine a tutte queste teorie del complotto”, questo dice la giornalista riguardo le prossime volontà di William e Kate.

C’è da dire che i due stanno affrontando una serie di sfide pubbliche e private che mettono a dura prova la loro resilienza e il loro spirito. Dalla malattia del Re al tentativo di accesso alle cartelle cliniche della Principessa mentre era ricoverata, la famiglia reale ha subito un assalto mediatico senza precedenti. Il silenzio assordante del Principe Harry poi, ha inflitto un ulteriore colpo, causando dolore e frustrazione a William, che ora si ritrova a portare il peso del mondo sulle spalle.





E nonostante i suoi sforzi per proteggere la famiglia dai media, la diffusione di questi attacchi insensati da parte della stampa e di molti utenti sui social media, stavolta ha superato ogni barriera. Quello che è successo lo sappiamo: teorie deliranti e diffamatorie sulla meravigliosa principessa del Galles. William ha affrontato personalmente le grandi aziende tecnologiche per combattere il cyberbullismo, ma ha dovuto ammettere la loro mancanza di interesse nel risolvere il problema.

La mancanza di trasparenza da parte del Palazzo di Kensington ha alimentato voci e cospirazioni, ma William si trova ora in una posizione in cui la sua risposta pubblica potrebbe essere interpretata come ulteriore chiusura. Mentre affronta la diagnosi di cancro del padre, William si trova a dover bilanciare il suo ruolo di uomo, marito e padre con le responsabilità pubbliche e di futuro re.

“Ci sono molte cose che vorrebbe dire perché è stato difficile vedere la reputazione di sua moglie distrutta dall’opinione pubblica come lo era stata quella della sua defunta madre. L’uomo è arrabbiato, frustrato e profondamente deluso per ciò che è accaduto nelle ultime settimane”, scrive Rebecca English. E nonostante il desiderio di reagire pubblicamente, per ora William si affida al suo team prima di parlare pubblicamente. Tuttavia, la sua risposta futura sarà indicativa del tipo di re che diventerà, questo è poco ma sicuro.

