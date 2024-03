Kate Middleton, l’ultima indiscrezione riguarda il principe Harry. Non accenna a placarsi il clamore attorno alle condizioni di salute della moglie di William che a gennaio ha subito un delicato intervento all’addome. Il silenzio sulle reali cause dell’operazione e poi il caso della foto ritoccata e del video in cui a comparire non sarebbe Kate ma una sua sosia hanno aumentato illazioni e pettegolezzi.

Come se non bastasse ci sarebbe stato anche un tentativo di trafugare la sua cartella clinica e al momento ci sono indagini in corso. Tuttavia ora si parla del ritorno della principessa del Galles in pubblico: “Sono arrivati in patria due ex assistenti di Kate che stanno lavorando 24 ore su 24 ad un piano segreto per il suo ritorno in prima linea ai doveri reali” scrivono i tabloid inglesi. L’ultima voce, tuttavia, riguarda il principe Harry.

Come sta davvero Kate Middleton? L’indiscrezione sul principe Harry

Dopo alcune indiscrezioni su William che avrebbe disdetto la partecipazione ad un evento sempre a causa della salute precaria della moglie Kate, ora arriva la voce sul principe Harry. Il duca di Sussex è apparso in questi giorni molto defilato vista la sua lontananza geografica e non solo dalla famiglia reale. Tuttavia ora è trapleato qualcosa che lo riguarda.

Proprio nelle ultime ore è uscita l’indiscrezione secondo cui Harry sarebbe “preoccupato” per tutta la vicenda mediatica che vede protagonista la cognata. Lo rivela Page Six che riporta quanto affermato da una fonte che avrebbe contatti diretti con il principe. Quest’ultimo avrebbe anche assicurato che non c’è alcuna strategia orchestrata dalla famiglia reale per nascondere situazioni più gravi sulla salute di Kate.

“Qualsiasi accenno di scandalo è falso”, avrebbe detto Harry relativamente alla presunta strategia della Royal Family su Kate. Lo stato di preoccupazione del principe sarebbe giustificato dal fatto che tra i due c’è sempre stato un ottimo rapporto. Almeno fino a prima della rottura totale tra Harry e gli altri reali: “Lei è la sorella maggiore che non ho mai avuto” aveva rivelato in un’intervista nel 2017. Ma da allora sembrano passati secoli…

