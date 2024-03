Kate Middleton è sparita dalla scena pubblica da gennaio, quando è stata sottoposta ad un’operazione all’addome non meglio specificata. La sua convalescenza è molto lunga, ma ora ecco spuntare un piano segreto da parte della principessa del Galles. Si starebbe lavorando per permettere la buona riuscita di un avvenimento, che potrebbe rasserenare i sudditi.

Infatti, la preoccupazione su Kate Middleton è ormai ai massimi livelli, visto che si è parlato anche di problematiche di salute molto serie come un intervento di ileostomia o della presunta lotta contro l’anoressia. Ma ora ecco venire fuori questo piano segreto, che starebbero mettendo a punto alcune persone che sono molto vicine alla moglie di William.

Leggi anche: “È lei”. Kate Middleton, la presunta amante di William rompe il silenzio: chi è Rose Hanbury





Kate Middleton, pronto un piano segreto per il suo ritorno pubblico

Nelle scorse ore è stato diffuso un video riguardante Kate Middleton, che la mostra mentre è intenta a fare la spesa insieme a William. La notizia più rilevante è adesso quella relativa a questo piano segreto per il suo ritorno in pubblico. Il suo rientro, stando a quanto viene spifferato dal Regno Unito, potrebbe essere in grande stile. Vediamo cosa hanno riferito precisamente i tabloid.

I tabloid inglesi hanno scritto che “sono arrivati in patria due ex assistenti di Kate che stanno lavorando 24 ore su 24 ad un piano segreto per il suo ritorno in prima linea ai doveri reali”. Uno di questi sarebbe Tom White, un tenente colonnello. L’obiettivo da raggiungere sarebbe quello di puntare sulla forza di Kate, sia come donna che in funzione di madre e principessa. E ormai saremmo ad un passo dal concretizzare questa idea.

Secondo quanto fatto sapere nelle ultime settimane, il suo ritorno pubblico dovrebbe coincidere con l’arrivo di Pasqua, che quest’anno è il 31 marzo. Non resta che attendere altre notizie.