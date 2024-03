Principe William, la presunta amante rompe il silenzio. Mentre si continua a discutere delle condizioni di salute di Kate Middleton nei giorni scorsi è spuntato fuori il pettegolezzo su Rose Hanbury. Le prime voci su una presunta relazione tra William e lei, ex modella ed una delle migliori amiche della moglie, risalgono in realtà al 2019. Sono tornate ora in un momento molto delicato per la famiglia reale.

Nel frattempo, dopo il caso della foto coi figli ritoccata, Kate Middleton è tornata a farsi viva. E questa già è una notizia perché recentemente c’era anche chi avanzava la terribile ipotesi della morte della principessa. Tuttavia il filmato pubblicato da TMZ di Kate in compagnia del marito ha suscitato altre polemiche: c’è chi sostiene che quella che appare in video non sia Kate. Ora, comunque, a parlare è Rose Hanbury, la presunta amante di William.

Leggi anche: “Il video? Cosa abbiamo scoperto”. Kate Middleton, la verità dopo la prima apparizione e le voci choc





Le parole di Rose Hanbury sulla presunta relazione con William

Stanca delle continue illazioni sul suo rapporto con il principe William la moglie del marchese di Colmondeley è intervenuta attraverso una nota del suo legale. La breve dichiarazione è stata riportata da Business Insider: “Le voci sono completamente false e non c’è nulla di vero”. Chissà se basterà questo a spegnere i rumors…

Come detto le voci riemergono dal passato: “La liaison tra il principe William e l’ex modella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, è una di quelle storie tutte da dimostrare, ma che fanno un gran rumore sulla stampa internazionale. In queste ore il presunto scandalo si è persino arricchito di un nuovo capitolo che starebbe facendo tremare la Corona: la 39enne sarebbe sul punto di divorziare perché il marito avrebbe scoperto di non essere il vero padre della loro terza figlia. La bambina nata nel 2015, dicono i tabloid, sarebbe figlia del principe William“.

Rose Hanbury responds to Prince William affair rumors, telling Business Insider through her lawyers that “the rumours are completely false.” pic.twitter.com/wNyHir2tX3 — Pop Base (@PopBase) March 18, 2024

Rose Hanbury è un’ex modella e consulente politica, classe 1984 è sposata con il settimo marchese di Cholmondeley, David Cholmondeley, di 24 anni più grande di lei. I due hanno tre figli, i gemelli Alexander Hugh George e Lord Oliver Timothy George, nati nel 2009, e Lady Iris Marina Aline Cholmondeley (2016). La donna è legata alla famiglia reale, non solo grazie al marito. Sua nonna, Lady Elizabeth Lambart, nel 1947 è stata damigella d’onore al matrimonio tra la Regina Elisabetta e il principe Filippo.

“Eccola, è tornata”. Kate Middleton riappare con William. Il video sta facendo discutere i sudditi