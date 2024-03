“Il video? Cosa abbiamo scoperto”. Kate Middleton, la verità dopo la prima apparizione e le voci choc

Dopo il misterioso intervento chirurgico e lo scandalo della foto per la festa della mamma ritoccata, la principessa Kate Middleton è stata avvistata al Windsor Farm Shop, l’emporio, che vende prodotti agricoli che si trova a pochi chilometri di distanza da Adelaide Cottage, a Windsor, dove vivono i principi del Galles insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Il primo video in cui si vede la principessa dopo l’intervento a cui si è sottoposta a gennaio, il secondo avvistamento dopo quello in auto insieme alla madre avvenuto solo qualche settimana fa.

Nel filmato pubblicato da TMZ si vedono Kate Middleton e il marito William uscire dall’emporio con alcune buste della spesa. Entrambi vestiti casual, i due sono stati in negozio per circa una mezz’ora per poi fare rientro nella propria abitazione. Nessuna guardia del corpo o particolari controlli di sicurezza intorno alla coppia, immortalata da un testimone che si trovava all’interno del negozio.

Kate Middleton al Windsor Farm Shop, il video è originale e il testimone conferma: “Era lei”

“Tutto è successo per puro caso. Ho notato una coppia che sceglieva delle pagnotte di pane e la donna ha girato il viso verso di me e mi è sembrato di aver già visto quel volto. Era familiare. Sapevo di averla già vista da qualche parte e alla fine ho capito che era lei. Quella che vedete è proprio la principessa”, ha riferito il testimone al The Sun.

“Sono andato alla mia macchina e mentre uscivano dal negozio li ho filmati. Dopo poco sono semplicemente scomparsi e non ho visto che su che macchina sono saliti. Volevo fare quel filmato solo per condividere con la mia famiglia le riprese e mostrare quanto fossero normali. Erano una coppia tranquilla e molto serena”, ha detto ancora. Dopo la pubblicazione del video, come già era accaduto per la foto in cui compariva con la madre, sono saltate fuori le solite teorie del complotto.

“Non è lei!”, è l’impressione che arriva dal mondo dei social, ma TMZ ha analizzato il filmato spiegando che si tratta di un originale. “Abbiamo analizzato tutti i dati e possiamo certificare che la clip è vera, è stata girata a Windsor vicino alla dimora di William e Kate“, hanno confermato i giornalisti di TMZ. Come detto, anche il testimone, ha assicurato: “Era la principessa, sono sicuro”.