Su Kate Middleton sono uscite fuori voci di ogni tipo, dopo i problemi di salute. E l’avvistamento della principessa del Galles, mentre faceva la spesa col marito William, non ha convinto tutti. Infatti, si è parlato anche della possibilità che non fosse lei e che al suo posto si fosse scelta una sosia. E proprio quest’ultima ha deciso ufficialmente di rompere il silenzio.

Dopo le innumerevoli indiscrezioni su Kate Middleton, in seguito ai problemi di salute, è spuntata ora pure la questione sosia. E questa donna ha voluto adesso parlare per fare chiarezza. Abbiamo scoperto il suo nome e qualche dettaglio in più su questa persona che assomiglia alla principessa. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato alla stampa.

Kate Middleton, salute e avvistamenti: ora parla la sua sosia

Dunque, Kate Middleton non sta trovando pace. Dall’operazione che le ha scaturito problematiche di salute agli avvistamenti successivi che molti sudditi ritengono non veritieri, si sono susseguite voci continue. E ora la sosia che è stata tirata in ballo, perché accusata di essere stata al posto della principessa al fianco di William, ha voluto dire la sua.

In esclusiva assoluta su TMZ, la sosia di Kate che si chiama Heidi Agan ha affermato: “Non sono io e lo posso dimostrare“. Infatti, ha subito detto che sabato lei era al lavoro all’interno di una sede centrale di una scuola di danza, situata nel Northamptonshire. Parliamo di 80 miglia di distanza dal luogo in cui Kate è stata avvistata, ovvero il Windsor Farm Shop. E la sosia ha aggiunto: “Quindi non posso essere io. Secondo me Kate sta bene e si sta semplicemente riprendendo dall’intervento subito due mesi fa”.

One of the UK's most popular #KateMiddleton look-alikes, #HeidiAgan, addresses the conspiracy theorists who think she's actually the woman in the new video of #PrinceWilliam and the #PrincessOfWales. https://t.co/6IbiCLbjxc pic.twitter.com/5PcOkkdpji — TMZ (@TMZ) March 19, 2024

Agan ha concluso: “La principessa non è di proprietà pubblica, ha diritto come tutti alla privacy”. La sosia di Kate ha un marito, Russell Agan, e pure due figli che si chiamano Blake e Abigail. Nel 2011 aveva un lavoro in un ristorante, dove percepiva 7 sterline l’ora. Poi ha cominciato a lavorare come sosia di Kate Middleton e guadagna oltre 9mila sterline a settimana.