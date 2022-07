“Ma tutta nuda?”. Wanda Nara, sorpresa dalle vacanze: il suo video sfida la censura

Wanda Nara completamente nuda sui social. Sì, avete capito proprio bene perché la showgirl originaria dell’Argentina ha davvero superato ogni limite, pubblicando un video della sua vacanza praticamente a luci rosse. Si è immortalata in bikini, poi ha puntato l’attenzione sul suo meraviglioso lato B ma sempre con il costume addosso. Poi ha sfoggiato un topless, coperto solo dalle sue mani e infine è stato possibile ammirare la donna senza veli. E i fan sono impazziti.

Dunque, un momento molto bollente e stavolta le alte temperature non c’entrano proprio niente. Infatti, è stata Wanda Nara a rubare la scena. Lei totalmente nuda ha fatto andare in delirio soprattutto il genere maschile, che ha apprezzato moltissimo il suo stato di forma straordinario. Il video è ovviamente stato gradito da migliaia e migliaia di follower, che si sono anche resi protagonisti di tantissimi commenti, tutti positivi e di apprezzamento nei confronti del suo corpo.





Wanda Nara completamente nuda in vacanza: il video su Instagram

Ancora una volta Wanda Nara è riuscita nel suo intento e ha letteralmente dominato la scena delle ultime ore. La moglie del calciatore Mauro Icardi non ha nascosto proprio nulla ed è dunque apparsa nuda e in tutto il suo splendore. Un video che ha raccolto dei consensi oltre ogni aspettativa, che è stato girato nella meravigliosa Ibiza, dove si sta godendo un’estate indimenticabile in compagnia delle sue adorate figlie, di sua sorella Zaira e di altri amici che sono con lei.

Wanda Nara ha fatto stropicciare gli occhi a tutti, quando si è distesa nei pressi di alcuni scogli e addosso non aveva più con sé il costume. Quindi, ha fatto vedere tutto tranne il suo prorompente seno, coperto solamente dalle sue mani. Come ha riportato il sito Today, i commenti “Sexy”, “Ti amo” e “Sei una bomba” sono stati i più ricorrenti. Davvero difficile trovare qualcuno che non sia d’accordo con questi messaggi, visto che la bellezza della manager è sotto gli occhi di tutti.

Wanda Nara, classe 1986, ha una sorella che si chiama Zaira e che lavora come modella e conduttrice televisiva. In Italia è stata protagonista a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco dal 2018 al 2020 in veste di co-conduttrice. Nel 2020 è anche stata opinionista del Grande Fratello Vip. Con l’ex marito Maxi Lopez ha concepito tre figli: Valentino, Constantino e Benedicto. Con Icardi ha invece avuto Francesca e Isabella.

