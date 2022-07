In topless a 64 anni, Sharon Stone è “imperfetta e grata”. Che dea!

Sharon Stone topless a 30 anni da Basic Instinct, il film che ha reso l’attrice un’icona di sensualità universale. Dunque, a conti fatti, arriva oggi, a 64 anni, la nuova foto sexy, con il seno scoperto. Una vera e bella sorpresa per i follower di tutto il mondo, che naturalmente hanno reagito con una pioggia di cuori e complimenti.

L’attrice è uno schianto. E mostra ancora una forma fisica invidiabile nello scatto realizzato nel giardino di casa dove indossa la parte inferiore di un bikini maculato e il lato A coperto solo parzialmente da un telo in tinta drappeggiato sulle spalle, probabilmente per sfuggire alla censura social.





Sharon Stone topless a 64 anni: foto

“Grata e imperfetta in un giorno perfetto”, la didascalia lasciata da Sharon Stone alla foto, condivisa anche tra le Storie, che nel giro di poche ore ha collezionato oltre 100mila like e tra i commenti dei fan di tutto il mondo anche quelli dei colleghi. Unica, icona, leggenda, dea, la più perfetta si legge sotto tra i tanti, tantissimi messaggi.

Sharon Stone è sicuramente tra le celebs sostenitrici convinte della body positivity e della filosofia no-filter. Anche scorrendo il suo affollatissimo profilo Instagram (è seguita da oltre 3 milioni di follower), si nota benissimo che non ha alterato in alcun modo le sue foto, felice e fiera della sua età. Spesso per esempio si mostra acqua e sapone, senza trucco e senza paura di mostrare le imperfezioni.

È stata inserita tra le 50 donne più belle del mondo dalla rivista People, tra le 100 attrici più sexy della storia del cinema e fra le 100 più brave attrici di tutti i tempi dal periodico Empire e resta impressa nella mente di tutti l’iconica scena dell’accavallamento delle gambe in Basic Instinct del 1992) in cui interpreta Catherine Tramell, scrittrice e psicologa, accusata dell’omicidio di un’ex rockstar.

