Nuovo lutto per Sharon Stone. Non sono mesi facili per la grande attrice, che nelle ultime ore ha annunciato la pessima notizia sui social network. Ha fatto sapere che la scomparsa è avvenuta circa quindici giorni fa, ma non ha avuto la forza di raccontarlo almeno fino a questo momento. Un dolore immenso per la donna, che non riesce ad accettare che non sia più con lei e che non possa quindi mai più rivederlo. La sua speranza è che questo periodo no possa terminare il prima possibile.

Nei mesi scorsi purtroppo non c’è stato nessun miracolo per il nipotino di Sharon Stone. Il piccolo River, figlio del fratello minore della Stone, Patrick, è morto. Lo aveva comunicato la stessa attrice con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La Stone aveva lasciato Venezia anticipando il rientro negli Usa proprio a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute del piccolo. Era stata la stessa attrice di “Basic Instict” a rivelare il dramma familiare su Instagram: «Il mio nipotino è stato trovato nella culla con un’insufficienza a livello di organi”.

E Sharon Stone aveva fatto i conti anche con seri problemi fisici per sua madre: “Dite una preghiera per Dorothy Marie Stone, mia mamma, che oggi è stata colpita da un altro grave ictus”, queste le parole con cui Sharon Stone aveva esortato i fan a dimostrarle affetto e vicinanza in un momento così tanto delicato. Necessario per la mamma di Sharon il ricovero in ospedale. Momenti di profonda apprensione, dunque, per Sharon ma anche tanto affetto da parte dei suoi numerosissimi fan. Come è accaduto anche ora.





Questo il messaggio di Sharon Stone, che ha annunciato la scomparsa del suo adorato cane bulldog francese Joe Biggy: “Abbiamo perso Joe, il tigrato, due settimane fa. Ora siamo pronti per condividerlo, è un processo”. Come ha fatto notare ‘Tgcom 24’, tra i vari commenti di condoglianze inviati dai suoi follower, è spiccato quello di Naomi Campbell: “Ti mando amore, riposa in pace Joe”. Con il suo amico fedelissimo la Stone aveva vissuto dei momenti bellissimi, che aveva condiviso con i follower in passato.

L’attrice Sharon Stone è stata protagonista negli ultimi anni al cinema con i film ‘Panama Papers’ nel 2019 e ‘Quando arriva l’amore’ nel 2017. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2001 è stata colpita da un aneurisma e nel 2004 da un infarto. Nel 2000 ha adottato un bimbo di nome Roan Joseph Bronstein e nel 2005 e 2006 altri due che si chiamano Laird Vonne Stone e Quinn Kelly Stone.