“Esagerata!”. Wanda Nara, vacanza made in Italy a costo d’oro. Il prezzo a notte nel resort è ‘follia’

Wanda Nara è nel pieno del relax estivo in questi giorni. La bella bionda si trova in vacanza con tutta la famiglia nella splendida isola di Capri. Proprio per questa occasione, la moglie di Mauro Icardi, ha voluto come dimora una struttura ricettiva di lusso, tirando fuori dal portafoglio una cifre da capogiro.

Chiaramente, una volta saputi i particolari inerenti alla vacanza magnifica di Wanda Nara, i commentatori della domenica non hanno perso occasione di criticare e innescare la solita miccia polemica a ridosso delle fortune altrui. Odiare attraverso la tastiera del pc è ormai must have dei giorni nostri.

La procuratrice sportiva ed ex opinionista del Grande Fratello Vip è sempre super presente sui social, nella fattispecie su Instagram. Negli ultimi giorni, infatti, ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram alcuni scatti della sua vacanza in giro per Italia. Non solo scatti che la ritraggono a passeggio per le vie cittadine, in pizzeria e al ristorante.





Sono spuntate anche le foto in barca, in cui Wanda Nara mostra il suo fisico mozzafiato. Ma a destare l’indignazione di buona parte degli utenti social è però un altro aspetto della vacanza della Nara. Wanda, infatti, ha scelto di alloggiare in questi giorni di vacanze capresi, in una delle strutture alberghiere più belle e prestigiose della famosa località ricettacolo di vip e ricchi in generale.

L’hotel in questione in cui alloggia Wanda Nara con la sua famiglia è il Quisisana, una location d’eccezione a due min dalla celebre piazzetta, frequentata anche da reali, rockstar e poeti. Qualche insider ha rivelato che Wanda avrebbe speso la bellezza di 2Mila euro a notte per alloggiare in questa spettacolare struttura. E come darel torto, è davvero da sogno.