Annuncio attesissimo da parte del volto di Canale 5, che è incinta ormai da quasi 9 mesi esatti. Infatti, ha svelato ai suoi fan quando porterà a termine la gravidanza. Siamo ormai agli sgoccioli e la vedremo finalmente diventare mamma per la prima volta ad appena 21 anni. Un momento più che emozionante per lei, il suo partner famoso e migliaia e migliaia di suoi ammiratori. La ragazza ha postato delle Instagram stories, nelle quali si è potuto notare un pancione sempre più grande.

Dunque, questo meraviglioso volto di Canale 5 sta per partorire. Lei è decisamente molto incinta, avendo raggiunto quasi i 9 mesi, infatti ha voluto comunicare ai suoi fan che darà alla luce la figlia Céline tra meno di un mese, ovvero tra 24 giorni. Partito ufficialmente il countdown dei follower, che adesso non aspettano altro che leggere l’annuncio del parto e vedere la prima immagine della neonata, che sicuramente sarà pubblicata sui social dalla quasi mamma.

Volto di Canale 5 incinta da 9 mesi: “Il pancione esplode”

Una notizia fantastica quella data dal volto di Canale 5 incinta di quasi 9 mesi. La giovane, ex concorrente del Grande Fratello Vip e influencer, ha esclamato: “-24 giorni. Il mio pancione sembra essere esploso in tre giorni. Ormai è gigante“. Ed effettivamente è proprio così, dato che le dimensioni dello stesso sono enormi. La nascitura Céline non vede l’ora di uscire da lì dentro e iniziare a vivere la sua vita. Al settimo cielo la sua futura madre e anche il quasi neo papà.

Parliamo di Sophie Codegoni, che diventerà genitore insieme ad Alessandro Basciano il prossimo 15 maggio. C’è curiosità per capire se il giorno sarà realmente rispettato o se ci sarà una nascita anticipata o posticipata. Recentemente lei si era soffermata sul suo partner: “Vorrei fare più storie con lui ma dovrei censurare la metà dei discorsi che fa”. Mentre sulla sua giovane età aveva detto precedentemente: “Dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo. Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto”.

Codegoni è diventata la Bonas di Avanti un altro di Paolo Bonolis lo scorso mese di gennaio. Nel 2020-2021 è stata tronista di Uomini e Donne e poi ha anche preso parte al GF Vip. Ora è pronta a fiondarsi completamente nella sua nuova vita da madre.