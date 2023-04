Il GF Vip 7 si è concluso da poche settimane e anche fuori dalla casa più spiata d’Italia i concorrenti continuano a far parlare di loro. Proprio qualche giorno fa gli ex gieffini hanno preso parte ad una festa, fotografando e condividente il tutto sui social. Adesso però ciò che sta facendo maggiormente discutere riguarda in particolare un’ex concorrente, apparsa sul suo profilo con un dettaglio particolare, che ha fatto pensare che possa essere incinta.

L’oggetto che ha lasciato intendere che questa concorrente del GF Vip 7 possa essere incinta è una collana. Da diverso tempo infatti le donne in attesa utilizzano il ciondolo Richiama angeli. L’ex vippona si è mostrata in una diretta Instagram, senza alcun problema, con questo dettaglio, che ovviamente non è sfuggito ai fan più accaniti del reality. Adesso tantissimi utenti si chiedono se la notizia possa ritenersi ufficiale o meno.

GF Vip 7, una concorrente sarebbe incinta

Nello specifico parliamo della vincitrice del GF Vip 7, ovvero Nikita Pelizon. Nella serata di mercoledì 19 aprile ha avviato questa diretta Instagram, nella quale è apparsa con un completo molto attillato, dove a spiccare è proprio l’accessorio in questione. A commentare il tutto è stata anche Elenoire Ferruzzi, anche lei ex partecipante del programma. Il suo intervento ha lasciato proprio intuire che si trattasse della collana che solitamente indossa una donna incinta di un bebè.

I rumor sulla gravidanza di Nikita appaiono però surreali, in quanto se così fosse l’ex gieffina avrebbe concepito proprio all’interno della casa. Per questo motivo la notizia appare improbabile, dato che la Pelizon non ha mai avuto un rapporto intimo nel corso dei mesi nel reality show. Alcuni ipotizzano addirittura che la cosa possa essere sfuggita al pubblico, ma ciò sarebbe assurdo data la diretta h24. In effetti è poi arrivata la smentita della modella triestina, la quale ha affermato: “Ragazzi, ma il cerca angeli non necessariamente si deve indossare da incinte”.

Si continua a parlare anche di ciò che sta capitando quest’anno nei confronti dei partecipanti, compresa la vincitrice, del GF Vip 7. In particolare Nikita non ha ricevuto nessuna chiamata per essere ospitata in televisione, nemmeno nel salotto di Verissimo. Pare in pratica che Mediaset, viste le svariate scene maleducate andate in onda quest’anno, abbia deciso di non voler dare altra visibilità agli ex concorrenti.