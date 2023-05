“È nato il figlio numero 7”. Papà a quasi 80 anni, il vip lo svela solo ora. Ma è mistero sulla madre

Padre per la settima volta a quasi ottant’anni. La notizia è arrivata direttamente dal super vip, uno degli attori più famosi e amati del cinema internazionale. Mistero assoluto sull’identità della madre, perché durante l’intervista, alla domanda del giornalista, l’attore ha sorriso passando avanti ed evitando di rispondere alla domanda.

“So che lei è padre di sei figli…”, ha detto la giornalista durante l’intervista. A questo punto l’attore Robert De Niro l’ha interrotta commentando: “Sette, in realtà. Ho appena avuto un bambino“. La notizia è arrivata durante una recente intervista rilasciata per il tour promozionale della commedia About My Father ha confessato di essere diventato nuovamente padre. Poco tempo fa è nato il suo settimo figlio. Mistero assoluto su chi sia la madre.

L’attore Robert De Niro padre per la settima volta a quasi 80 anni

Chi sono gli altri figli dell’attore? Drena è la figlia e la figlia maggiore di Robert De Niro, sebbene non sia la sua figlia biologica. È stata nel 1976 quando l’attore ha sposato sua madre e la sua prima moglie, Diahnne Abbott. La figlia di De Niro ha seguito la sua strada ed è diventata attrice. Poi c’è Raphael, anche lui adottato nel 1976. Era un attore ma ora è uno dei migliori broker immobiliari di New York. Raphael ha tre figli ed è divorziato.

L’attore ha anche due figli gemelli, Julian Henry e Aaron Kendrick nati nel nell’ottobre 1995 con l’ex compagna Toukie Smith, con cui è stato dal 1988 al 1996. I ragazzi sono nati da madre surrogata. Robert De Niro ha sposato la sua seconda moglie, Grace Hightower, nel 1997. Nel marzo 1998 hanno dato il benvenuto alla figlia Elliot.

Nel 2011 è nata Helen. È la seconda figlia dell’attore e Grace, quindi quando è nata, sua sorella Elliot aveva già 13 anni. Anche lei è nata da madre surrogata. “Grace e io abbiamo due bellissimi bambini insieme. Stiamo entrando in un periodo di transizione nella nostra relazione, che è un processo difficile ma costruttivo”, aveva detto l’attore Robert De Niro dopo la separazione.