Fiocco azzurro per il vip italiano, che ha annunciato la nascita del figlio. Un momento straordinario per lui, che per la prima volta in assoluto è diventato genitore. La comunicazione più bella è arrivata da Manuel Locatelli, che è papà. Sono davvero in tanti ad averlo festeggiato sui social network, compresa la sua società di appartenenza. Ovviamente il post è stato pubblicato anche da sua moglie, che ha emozionato migliaia e migliaia di follower. L’ultimo anno è stato il più bello in assoluto per la coppia.

Infatti, oggi Manuel Locatelli può essere chiamato a tutti gli effetti papà, mentre meno di 12 mesi fa si è anche sposato con lei. Insieme da 5 anni, hanno coronato il loro sogno d’amore giurandosi amore eterno. Una bellissima storia d’amore la loro, che lui l’aveva celebrato anche in occasione degli Europei di calcio 2021 quando le aveva dedicato i suoi gol. Dopo gli Europei, poi, la proposta di matrimonio. Proprio dopo il primo gol segnato con la maglia della Juventus, Manuel Locatelli ha deciso di festeggiare chiedendo alla compagna di diventare sua moglie.

Manuel Locatelli papà per la prima volta

Sia Manuel Locatelli, neo papà all’età di 25 anni, che sua moglie hanno condiviso la stessa foto del neonato su Instagram commentando: “10.03.23 – Theo Locatelli. Il dono più grande della vita“. E alla fine è stato pubblicato un cuore rosso. Immediatamente sono arrivati gli auguri della Juventus, che su Twitter hanno scritto: “Tanti auguri a Manuel Locatelli e Thessa per la nascita del piccolo Theo”. Ma tanti altri vip hanno postato un messaggio per augurare al meglio al centrocampista bianconero e alla sua coniuge.

Sotto il post di Locatelli tra i personaggi famosi che hanno fatto gli auguri sono spiccati Beatrice Valli: “Auguri tesoro”, Alvaro Morata che ha postato due cuori rossi, Oriana Sabatini: “Augurii”, nonché tanti altri giocatori come Filip Kostic, Angel Di Maria, Paulo Dybala e Nicolò Fagioli. Locatelli gioca nella Juve dal 2021 e nello stesso anno è diventato anche campione d’Europa con l’Italia. In precedenza aveva indossato le maglie del Sassuolo e del Milan. Con gli azzurri è sceso in campo in 24 occasioni, segnando 3 gol.

La moglie Thessa Lacovich, 24 anni, è originaria del Costa Rica e si è laureata in Media Advertising. Lavora come e-commerce freelance ma è stata anche producer di Sky Cinema, come riferito dal sito Urbanpost. Adora la moda e sui social è seguita da 105mila follower.