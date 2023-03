Fiocco azzurro e sesto figlio per il vip italiano e la fidanzata. L’annuncio è arrivato con una intervista rilasciata a Novella 2000. “Sì, sono diventato papà di nuovo, un maschio”, ha detto rivelando anche il nome dato al bambino, Giorgio. “L’abbiamo chiamato Giorgio, come il nonno, mio padre”, ha detto ricordando il padre scomparso quando aveva solo 4 anni.

Una notizia, quella della nascita del bimbo, che ha creato non poco scalpore vista la differenza di età che c’è tra lui e la compagna Sandra. Ben 45 anni. Sandra è nata in Svezia nel 1985 e ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della moda come modella a soli 14 anni. Grandi occhi azzurri e capelli fluenti e castani, è diventata Miss Salming, ma non solo.

Leggi anche: “Ecco il nostro primo figlio”. Fiocco azzurro per la coppia vip, sono genitori per la prima volta





Sesto figlio per lo stilista Roberto Cavalli, papà a 82 anni

La neomamma ha trionfato nel settore anche come Miss Siren, Miss EU, Miss World Bikini Model e Miss Hawaiian. Il neopapà è invece Roberto Cavalli, 82 anni, celebre stilista italiano. Come detto, a dare la notizia, su Instagram, è stato il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Nella copertina del nuovo numero del settimanale si legge la notizia bomba della nascita del figlio dello stilista.

In copertina dell’ultimo numero del settimanale l’annuncio dello stilista fiorentino Roberto Cavalli, diventato padre, per la sesta volta, e 82 anni. Giorgio è il sesto figlio dello stilista. Dalla prima moglie Silvana ha avuto Tommaso e Cristiana. Robert, Rachele e Daniele, sono nati dal matrimonio con Eva Maria Duringer. L’ultimo arrivato Giorgio, è nato dall’amore con la giovanissima Sandra.

“Sandra sta bene, il bambino è nato una settimana fa proprio qui a Firenze, è bellissimo ed è stata una grande emozione vederlo appena nato, una vita che è sbocciata, cresce – ha detto Roberto Cavalli al settimanale – L’abbiamo chiamato Giorgio, come il nonno, mio padre”. La relazione tra lo stilista e Sandra è nata una quindicina di anni fa e si corona ora con la nascita del sesto figlio Giorgio.